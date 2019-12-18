Дочка відомого політика Михайла Добкіна відзначилася хвилюючими фантазію багатьох чоловіків кадрами

Алла Добкіна не перестає радувати шанувальників модельних форм в мережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дочки політика Михайла Добкіна.

Цього разу молода мама Добкіна показала відверте коротке відео – такі зазвичай входять в «пакет» повного фотосету від гламурних українських, і столичних зокрема, фотографів. На кадрах жінка томно випускає сигаретний дим з рота, змахує волоссям і млосно згинається на камеру.

На знаменитості були біла майка і світла сорочка, швидше за все, відео чорно-біле і оформлено з музикою. Шанувальники моделі дуже раді таким «гарячим» роликам і всіляко вихваляють пишні форми і струнку фігуру Алли Михайлівни.

Раніше, Алла Добкіна порощалась з люксовим відпочинком в ОАЕ і наостанок, так би мовити, вирішила запостити парочку відвертих кадрів з курорту.

На нових фото дочка свого відомого батька позує в роздільному модному купальнику і білій накидці. Вона показалася на відео "слоумоушен" з розпущеним волоссям - покрутилася під пісню Алли Пугачової "Позови меня".

Шанувальники і друзі з близькими нахвалюють привабливу молоду жінку:

«Сама сек**альна!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала у коментарі дочки її мама Алла.

«Красатулька Ви😍»

«Слова пісні Пугачової)»

«Чарівний знімок☀👍»

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