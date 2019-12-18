Дочь известного политика Михаила Добкина отличилась будоражащими фантазию многих мужчин кадрами

Алла Добкина не перестает радовать почитателей модельных форм в сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram дочери политика Михаила Добкина.

В этот раз молодая мама Добкина показала откровенное короткое видео – такие обычно входят в «пакет» полного фотосэта от гламурных украинских, и столичных в частности, фотографов. На кадрах женщина томно выпускает сигаретный дым изо рта, взмахивает волосами и томно изгибается на камеру.

На знаменитости были белая майка и светлая рубашка, скорее всего, видео черно-белое и оформлено с музыкой. Поклонники модели очень рады таким «горячим» роликам и всячески нахваливают пышные формы и стройную фигуру Аллы Михайловны.

Ранее, Алла Добкина порощалась с люксовым отдыхом в ОАЭ и напоследок, так сказать, решила запостить парочку откровенных кадров с курорта.

На новых фото дочь своего известного отца позирует в раздельном модном купальнике и белой накидке. Она показалась на видео "слоумоушен" с распущенными волосами - покрутилась под песню Аллы Пугачевой "Позови меня".

Поклонники и друзья с близкими нахваливают привлекательную молодую женщину:

«Самая сек**альная!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала в комментарии дочери ее мама Алла.

«Красатулька Вы😍»

«Слова песни Пугачевой)»

«Очаровательный снимок☀👍»

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