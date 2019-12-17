Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й участю в російському камеді-шоу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

В цей раз в розділі Сторі Instagram Віра показала милі фото зі свого концерту. Так, на серії фото Віра позувала в короткому топі з блискіток, а також білі вкорочені штани. Образ Брежнєва доповнила босоніжками на високому каблуці. Завдяки екстремальному топу можна легко оцінити пишні форми Віри.

Сама зірка виглядала дуже привабливо і природно. Зазначимо, оскільки кадри були представлені в разеле Сторі, шанувальники не змогли це прокоментувати.

раніше Віра показала себе в природному іміджі під час інтерв'ю, яке було нещодавно представлено в ютуб-шоу блогера Карена Адамяна (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця). Під час спілкування з блогером Віра відверто відповіла на безліч пікантних питань.

зокрема, Віра не побоялася відповісти на запитання про дружину. За словами зірки, вона з Меладзе є любителями подивитися футбол. Іноді до перегляду можуть приєднатися діти.

Крім того, зірка не стала приховувати, що шле чоловікові свої інтимні фотографії. Як підкреслила артистка, вона може дозволити собі будь-які знімки, які захоче. Приміром, за день до зйомки інтерв'ю відправила Меладзе фото з ванни.

"Я можу собі дозволити будь-які фото, які я хочу. Вчора мій чоловік отримав моє фото з ванною", – наголосила Віра, відповідаючи на питання Карена.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА ГРУ, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.