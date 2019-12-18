Екс-учасниця ВІА Гра Міша Романова показала відверте авторське фото

На новому професійному знімку артистка з'явилася в вечірній сукні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени.

Дівчина стала «Лютим»-обкладинкою відомого календаря від чоловічого глянцю на майбутній рік. На авторському фотознімку пишногруда красуня майстерно вигнулася, сидячи на ретро-авто. Волосся Міші поклали класичною хвилею – зачіска дуже личить розкішній блондинці, знаменитість також приміряла на себе блискучу в усіх сенсах цього слова сукню – особливої пікантності наряду надала зона декольте.

На струнких ніжках знаменитості красуються туфлі на шпильці в колір вбрання, дівчина впевнено дивиться в камеру, на її нігтиках видно також яскраво червоний лак:

«…Хто з вас народився в лютому, зізнавайтеся?😏», - спитала зоряна красуня у своїх шанувальників в мережі. Чи варто говорити, що безліч відповідей, в основному, «оспівували» красу артистки.

Раніше повідомлялося про те, що на своєму новому професійному знімку артистка з'явилася в білизні.

На чорно-білому кадрі Міша Романова сидить біля дзеркала, ймовірно, в гримерці, вона пензликом для нанесення макіяжу проводить по нижній частині обличчя. З одягу на ній темний бра – практично всі, за винятком пікантних частин, видніються груди артистки.

Волосся укладене хвилею, на обличчі присутній видимий макіяж - скоріш за все, вечірній. Жінка вирішила поговорити зі своїми підписниками про красу:

«Звичайно, кожній з нас хочеться бути красивою: завжди або на важливому побаченні, для всіх оточуючих або для когось одного єдиного. Але хто може визначити критерії, якщо краса - це суб'єктивне поняття і воно залежить від сприйняття», - пише артистка під фото і додає:

«Насправді ідеальних людей в природі просто не існує. Краса - це магніт, який притягує погляди, думки, емоції і… чоловіків. Головне тільки, щоб чоловіків красивих душею, в першу чергу! Згодні?».

Шанувальники на повну нахвалюють співачку – пишуть про її красу і харизматичність.

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