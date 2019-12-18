Учасниця ВІА Гра зважилася на сміливе фото

Співачка Ольга Меганська показала себе в трусиках і чорних панчохах. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram «чорненької» з ВІА Гри.

Дівчина вирішила зробити типове селфі біля дзеркала – на ній чорне вбрання, топ або щось в цьому роді, нижня білизна «з високою талією» і чорні колготи. Артистка, схоже, що зробила знімок в гримерці, її волосся акуратно укладене, на віках знаменита стрілка а-ля «цариця Клеопатра»:

«Макіяж Клеопатри… Мені йде?⠀

До речі, у планах перейти повністю на етичну косметику. Буду користуватися старою поки…», - підписала артистка фото.

Шанувальники в захваті:

«💥 Йде, Оленька, йде 💐»

«Безумовно ! Тут чимось на Олену Темникову схожа )👍🔥»

«Чудова зовнішність 😍 😊 👋»

«😍😍😍Божественна краса 😘»

Раніше повідомлялося про те, що на новому знімку екс-ВІА Гра Міша Романова з'явилася в вечірній сукні.

Дівчина стала «Лютим»-обкладинкою відомого календаря від чоловічого глянцю на майбутній рік. На авторському фотознімку пишногруда красуня майстерно вигнулася, сидячи на ретро-авто. Волосся Міші поклали класичною хвилею – зачіска дуже личить розкішній блондинці, знаменитість також приміряла на себе блискучу в усіх сенсах цього слова сукню – особливої пікантності наряду надала зона декольте.

На струнких ніжках знаменитості красуються туфлі на шпильці в колір вбрання, дівчина впевнено дивиться в камеру, на її нігтиках видно також яскраво червоний лак:

«…Хто з вас народився в лютому, зізнавайтеся?😏», - спитала зоряна красуня у своїх шанувальників в мережі. Чи варто говорити, що безліч відповідей, в основному, «оспівували» красу артистки.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.