Українські поп-діви і різного сценічного «напрямку» артисти показалися в яскравих вбраннях – серед інших, фігурами похизувалися Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Наталія Могилевська, Тіна Кароль і Катерина Кухар

Новорічний «прикид» зірок – тема номер один серед обговорюваних в мережі, у чому ж на новорічних концертних гулянках з'явиться практично весь світ українського шоубізу? Про це йдеться в матеріалі « Караван історій ».

Новорічна прем'єра «Ніч суперхітів» «вмістила» 26 найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу. Виступлять MONATIK, DZIDZIO, MARUV, TAYANNA та інші – коміки, танцюристи, співаки і співачки. Серед них такі відомі імена, як Тіна Кароль, Джамала, Юрій Горбунов, Володимир Остапчук, «Время и Стекло», Настя Каменських, Наталя Могилевська, Катерина Кухар. Так остання, блищала на бекстейджі в напівпрозорій і частково чорній сукні в обнімку із зоряним «красенем» Володимиром Остапчуком.

Та, що нещодавно повідомила шанувальникам про свій новий роман Наталя Могилевська, здивувала сміливим вбранням і підтягнутою фігурою – блискуча сукня з не менш привертаючим увагу декольте і відкриті стрункі ніжки співачки порадували багатьох її фанів.

Солодкоголоса Тіна Кароль – як завжди – обрала класику. Червона корсетна сукня і укладання «хвилею» дуже личать співачці, така собі місіс Клаус. Поруч, у тій же класиці, але дещо ретро, здалася співачка Юлія Саніна – її сукня повністю усипана білими пір'ям. Джамала підхопила тренд «з пернатими» акцентами і постала перед публікою в білому абсолютно дивовижному вбранні.

Настя Каменських, як відзначають багато її фанатів, вже не така струнка, як раніше – час йде і разом з тим, цілком можливо, артистка зі своїм не менш зірковим, ніж вона сама чоловіком Потапом планують дитину. Як би там не було, Каменських в талії стала трохи ширша, що чітко видно на нових фото в чорно-рожевому комбінезоні з африканським анімалістичним принтом. В ньому українка виглядала просто неймовірно.

Підопічні все того ж Потапа, дует «Время и Стекло», «заявилися» в стильних «спортивках». У креативних чорних спортивних костюмах, з яскравими вставками гурт дуже порадував численну армію молоді – шанувальників артистів. А Мішель Андраде з'явилася в напівпрозорій сукні з червоного шифону – болівійка за походженням дуже виділяється серед вітчизняних артистів.

«Всюдисущий» на українському ТБ Юрій Горбунов та відомий гуморист Юрій Ткач виступають у чорних смокінгах і, як зазвичай, з посмішками.

Нагадаємо також, один з ефірів Х-Фактору був гарячим. Так Настя Каменських цього разу вирішила "помилуватися" зі своєю зірковою колегою Олею Поляковою.

На нових опублікованих Настею Каменських кадрах з так званих сторіз, артистки продемонстрували милий поцілунок прямо в губи.

Обидві зірки одягалися чи то латексні, чи то в шкіряні червоного кольору сценічні яскраві костюми. Сидячи за суддівським столиком шоу, вони вирішили на камеру "поцілувати" один одного в губи.

Нагадаємо, раніше фанати різко розкритикували фігуру Каменських.

Як повідомляла Politeka, Потап схвилював шанувальників несподіваною заявою.

Також Politeka розповідала, що Каменських шокувала незвичайним перетворенням.