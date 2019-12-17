Переможниця останнього сезону «Танців з зірками» розповіла, що у неї "на душі", і, заодно, похизувалася стильними фото у, місцями, відвертому вбранні

Переможниця «Танців з зірками» Мішина Ксенія приємно здивувала публіку

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

На нових опублікованих студійних знімках артистка красується в чорному брючному костюмі і в човниках на шпильці. Примітно, що актриса одягла піджак «оверсайз», ймовірно, на голе тіло. Волосся артистка прибрала назад, в пучок і під рівний проділ.

На кадрах Мішина з серйозним виразом обличчя приймає різні пози, в тому числі, вона присіла, широко розставивши ноги.

Цього разу, тріумфаторці останнього сезону «Танців з зірками», захотілося поговорити про важливе, особисте, «наболіле»:

«Ні, не був мій творчий шлях легкий і простий...

Раніше я часто чула: вона не актриса - вона модель...

Десятки просратих кастингів... Літри сліз і деструктивних думок...», - підписала артистка фото і додала, що не варто слухати нікого крім себе:

«…Але, ніколи і нікого не слухайте, крім СЕБЕ, своєї душі, своїх мрій і бажань! Прить, громіть і все навколо ПОСТУПОВО підлаштується під Вас і вашу істину...».

Шанувальники розсипалися в компліментах:

«Красуня»

«Дуже правильно говорите»

«Вогонь»

«Ідеальна»

Нагадаємо також, у мережі почали ширитися чутки про ніби-то роман переможниці «Танців з зірками» з телеведучим Володимиром Остапчуком.

Зіркова акторка розповіла журналістам, що вона насправді думає з приводу всього цього «переполоху»:

«Цілковита лже-інформація, незрозуміло для чого придумана. Весь цей час я перебуваю в Україні та працюю над своїми проектами», – заявила актриса журналістам.

Артистка зазначила, цитуємо, «жодних зв'язків і спілкування між мною і Володимиром Остапчуком немає».

Нагадаємо, днями у мережі опублікували коментарі, де користувачі заявляли, що бачили Остапчука и Мішину разом, і ніби-то Володимир цілував акторку в шию.

Так під фото Каті Осадчої шанувальники написали-попросили, щоб та запитала, що за стосунки у переможниці останнього сезону «Танці з зірками» актриси Ксенії Мішиной з Остапчуком. Одна з користувачів зазначила, що бачила «пару» на ярмарку, інша користувач написала на тему:

«Запитайте у наступній програмі у Остапчука, що він робив з Мішиною в центрі Відня в середу! Бачили їх в одному з магазинів, на вході він поцілував її в шию».

Підключилися до обговорення й інші:

«Сховатися не виходить у них». Катя Осадча відповіла першій, хто написав на цей рахунок, що Остапчук їм інтерв'ю не дає.

Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів

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