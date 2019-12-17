Переможниця «Танців з зірками» Мішина Ксенія приємно здивувала публіку
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.
На нових опублікованих студійних знімках артистка красується в чорному брючному костюмі і в човниках на шпильці. Примітно, що актриса одягла піджак «оверсайз», ймовірно, на голе тіло. Волосся артистка прибрала назад, в пучок і під рівний проділ.
На кадрах Мішина з серйозним виразом обличчя приймає різні пози, в тому числі, вона присіла, широко розставивши ноги.
Цього разу, тріумфаторці останнього сезону «Танців з зірками», захотілося поговорити про важливе, особисте, «наболіле»:
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«Ні, не був мій творчий шлях легкий і простий...
Раніше я часто чула: вона не актриса - вона модель...
Десятки просратих кастингів... Літри сліз і деструктивних думок...», - підписала артистка фото і додала, що не варто слухати нікого крім себе:
«…Але, ніколи і нікого не слухайте, крім СЕБЕ, своєї душі, своїх мрій і бажань! Прить, громіть і все навколо ПОСТУПОВО підлаштується під Вас і вашу істину...».
Шанувальники розсипалися в компліментах:
«Красуня»
«Дуже правильно говорите»
«Вогонь»
«Ідеальна»
Нагадаємо також, у мережі почали ширитися чутки про ніби-то роман переможниці «Танців з зірками» з телеведучим Володимиром Остапчуком.
Зіркова акторка розповіла журналістам, що вона насправді думає з приводу всього цього «переполоху»:
«Цілковита лже-інформація, незрозуміло для чого придумана. Весь цей час я перебуваю в Україні та працюю над своїми проектами», – заявила актриса журналістам.
Артистка зазначила, цитуємо, «жодних зв'язків і спілкування між мною і Володимиром Остапчуком немає».
Нагадаємо, днями у мережі опублікували коментарі, де користувачі заявляли, що бачили Остапчука и Мішину разом, і ніби-то Володимир цілував акторку в шию.
Так під фото Каті Осадчої шанувальники написали-попросили, щоб та запитала, що за стосунки у переможниці останнього сезону «Танці з зірками» актриси Ксенії Мішиной з Остапчуком. Одна з користувачів зазначила, що бачила «пару» на ярмарку, інша користувач написала на тему:
«Запитайте у наступній програмі у Остапчука, що він робив з Мішиною в центрі Відня в середу! Бачили їх в одному з магазинів, на вході він поцілував її в шию».
Підключилися до обговорення й інші:
«Сховатися не виходить у них». Катя Осадча відповіла першій, хто написав на цей рахунок, що Остапчук їм інтерв'ю не дає.
Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів
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