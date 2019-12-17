Сім'я актриси зробила гнівне звернення: Анастасію Заворотнюк переслідують

Близькі просять припинити погоню за інформацією про стан актриси і також показали фото фото чоловіків-папараці, які переслідують кінозірку, про це повідомляє Politeka.net.

Рідні хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк неодноразово зверталися до шанувальників і журналістів з проханням не переслідувати Настю. Але знаходяться "ентузіасти", які продовжують стежити за хворою актрисою, сподіваючись отримати нову інформацію.

У підсумку, на сторінці підтримки актриси з'явилися фото чоловіків-папараці, які наполегливо полюють за Заворотнюк, навіть пропонують лікарям гроші за інформацію про неї.

"Хочемо запитати ось цих чоловіків, які на фото: чи є у вас діти, батьки, хоч хтось, хто вам доріг в житті? Якби біда з вашими близькими, ви б оберігали їх спокій або ж намагалися зробити їм ще болючіше? Десь є межа цієї нахабства і хамства?"- залишили такі гнівні слова рідні Заворотнюк у своєму пості.

Підписники підтримали рідних Насті в коментарях: "Ніякого спокою😱😱😱...немає нічого святого...", " Сволоти, а не люди. Дайте спокій сім'ї Насті.", " Здоровья Настусі і сил близьким! Бережи вас Господь!".

Раніше ми публікували деталі роману зі скандальним коханцем, який примудрявся піднімати руку на Анастасію Заворотнюк. Як розповіла подруга актриси Наталія Бондарчук, мова йде про Сергія Жигунова.

Під час зйомок картини "Гоголь. Найближчий" у Анастасії Заворотнюк був важкий період у житті. Вона щойно розлучилася зі своїм коханцем Сергієм Жигуновим, а розрив був дуже хворобливим.

Заворотнюк зізналася своїй колезі по цеху, що Сергій часто був дуже грубий і піднімав на неї руку.

Через деякий час з'явилася реакція і самого Сергія Жигунова. Актор відповів на звинувачення уїдливим випадом, що, мабуть, комусь дуже нудно, тому вигадують такі небилиці.

За словами Сергія Жигунова, "копатися в чужій брудній білизні" можуть тільки люди, яким нічим зайнятися і які нецікаві в професійному плані.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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