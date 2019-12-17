Дівчина українського співака з'явилася на публіці в дуже позитивному і ніжному образі, показалася м'якою та пухнастою"

Коханка Віктора Павліка показала, як відпочиває зі співаком

Дівчина, судячи з усього, побувала в рідному місті Дніпрі разом з артистом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Катерини Рєпяхової.

На фото пара, яка стильно одягнена – посміхається. На Катерині білий светр і джинси, дівчина зібрала волосся в два грайливих хвостика. Віктор Павлік в шкірі – куртці, а ньому також світлі брюки і, ймовірно, темна футболка.

На нових опублікованих фото – типових селфі, дівчина і виконавець красуються удвох біля дзеркала. «Почесну» роль фотографа в даному випадку зіграв чоловік, єдине що, деяким з користувачів здалося, що Віктор Павлік дещо незграбно тримає телефон і "все це" виглядає дещо комічно. Деякі користувачі відзначили, що Віктор та Катерина красива пара, деякі говорили про молодість і красу Катерини.

«Дніпро💕💕💕

Спасибі всім моїм друзям і рідним 🌸🙏🙏🙏», - підписала сама дівчина пару своїх знімків.

На іншому фото дівчина вирішила сфотографуватися одна.

Раніше повідомлялося про те, що дівчина українського співака показала, як відпочиває та вчиться новому у більш досвідчених "товаришів".

Кохана українського співака Віктора Павліка Катерина Рєпяхова показала особисті фото з відпочинку в Дніпрі. Зокрема – розповіла про семінар Поліни Логунової – та зараз активно вчить «людей худнути», багато знають її, як дружину актора Дмитра Ступки.

Для виходу Катерина обрала чорну прозору кофтинку, декоровану штучними пір'ям на рукавах, чорні панчохи або колготи і джинсову спідницю. Волосся молода блондинка уклала хвилею.

На знімках дівчина посміхається і говорить про якийсь важливий для неї з подругою і – або колегою досвід.

Підписники коханки відомого співака активні і пишуть Катерині чимало компліментів:

«Закохана в цю фотографію! Космос просто😍😍😍»

Катя 🔥❤🔥❤🔥❤🔥

«Вогонь»

«Вауу, дуже красива🔥✨😍»

«Стильна штучка!»

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