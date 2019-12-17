Девушка украинского певца появилась на публике в весьма положительном и нежном образе, показалась "мягкой и пушистой", так сказать

Возлюбленная Виктора Павлика показала, как отдыхает с певцом

Девушка, судя по всему, побывала в родном для нее городе Днепре вместе с артистом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Екатерины Репяховой.

На фото пара в стильной одежде, они улыбаются. На Екатерине белый свитер и джинсы, волосы девушка собрала в два игривых хвостика. Виктор Павлик в коже – куртке, а нем также светлые брюки и, вероятно, темная футболка.

На новых опубликованных фото – типичных сэлфи, девушка и исполнитель красуются вдвоем у зеркала. «Почетную» роль фотографа в данном случае сыграл мужчина, единственное что, некоторым из пользователей показалось, что Виктор Павлик несколько неуклюже держит телефон и "все это" выглядит несколько комично. Некоторые пользователи отметили, что Виктор и Екатерина красива пара, некоторые говорили о молодости и красоте Екатерины.

«Днепр💕💕💕

Спасибо всем моим друзьям и родным 🌸🙏🙏🙏», - подписала сама девушка пару своих снимков.

На другом фото девушка предпочла сфотографироваться одна.

Ранее собщалось о том, что девушка украинского певца показала, как отдыхает и учится новому у более опытных "товарищей".

Возлюбленная украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала личные фото с отдыха в Днепре. В частности – рассказала, что прошел семинар Полины Логуновой – та сейчас активно учит «людей худеть», многие знают ее, как жену актера Дмитрия Ступки.

Для выхода Екатерина выбрала прозрачную черную кофточку, декорированную искусственными перьями на рукавах, черные чулки или колготы и джинсовую юбку. Волосы молодая блондинка уложила волной.

На снимках девушка улыбается и говорит о какой-то важном для нее с подругой и – или коллегой опыте.

Подписчики любовницы известного певца активны и пишут Екатерине немало комплиментов:

«Влюблена в эту фотографию! Космос просто😍😍😍»

Катя 🔥❤🔥❤🔥❤🔥

«Огонь»

«Вауу, очень красивая🔥✨😍»

«Стильная штучка!»

Напомним, Виктор Павлик раскрыл интимную тайну своей молодой любовницы

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