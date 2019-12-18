Сестра померлої від раку співачки Жанни Фріске Наталя почала сильно змінювати свою зовнішність
Варто відзначити, що ці зміни почалися напередодні весілля чоловіка покійної артистки шоумена Дмитра Шепелєва з Катериною Тулупової.
Наталія Фріске все більше стає схожа на сестру. Раніше вона постриглася і пофарбувала волосся, скопіювавши зачіску Жанни в останні дні життя. Також сестра забрала собі гардероб співачки і зараз носить її речі. Нещодавно Наташа також зробила пластику обличчя, додавши схожості з сестрою.
Зазначимо, дівчина не приховує, що скористалася послугами пластичного хірурга, і прямо відповідає на питання допитливих передплатників.
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Варто відзначити, що жінка схильна до онкологічних захворювань, а через такі маніпуляції ризик отримати хвороба підвищується.
Не секрет, що Наталя та Дмитро дружили і тепло спілкувалися за життя Жанни Фріске. Сестра співачки вважала Шепелєва ідеальним чоловіком і ймовірно, приховувала романтичні почуття. Мабуть, Наталя мріяла зійтися з Дмитром після смерті Жанни, що і зруйнувало її шлюб. Але ворожнеча сім'ї та зв'язок Дмитра з Катериною зруйнували її плани.
Раніше ми повідомляли, що колишній співмешканець Жанни Фріске, телеведучий Дміртій Шепелєв, дав інтерв'ю, в якому звинуватив батьків співачки в крадіжці.
За словами шоумена, за два роки до хвороби Жанна ворогувала з батьком. Однак батько зірки, Володимир Фріске, не зміг мовчки проковтнути слова Шепелєва і вирішив висловитися.
Тато співачки розповів, що після смерті дочки вони з дружиною продали квартиру в Маямі за 470 758 доларів.
За законом, потрібно було поділити отриману суму між батьками і опекнуом сина Жанни, Дмитром, але батьки відмовилися від частки на користь онука. За договором, гроші ніхто не повинен чіпати до 18-річчя Платона.
Незабаром після цього сестра Жанни Фріске прокоментувала слова Дмитра Шепелєва, і заявила, що він оббрехав їх сім'ю.
За словами сестри артистки, сам Шепелєв скористався моментом і спустошив рахунок: "Він готувався до смерті Жанни дуже ретельно. Готував собі мягонькое містечко. Всі картки від Жанниных рахунків були у нього. Жанна лежала в Німеччині, нам її продюсер дзвонив: "Заберіть у нього карти". А він просто по 20 мільйонів знімав".
Нагадаємо, Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.
А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.
Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.