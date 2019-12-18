Колишній чоловік примадонни Алли Пугачової розкрив одну з таємниць їхнього шлюбу

Про це режисер Олександр Стефанович розповів у коментарі журналістам, передає КП.

Як відомо, Олександр Стефанович був другим чоловіком Пугачової і в шлюбі вони прожили з 1977 по 1980 рік.

Зірка кінематографу згадує, що йому одного разу зателефонував поет Леонід Дербеньов. Він сказав, що у нього є дуже талановита співачка, але в її житті все йде шкереберть, і попросив їй як-небудь допомогти. Стефанович, в свою чергу, поцікавився, симпатична вона, на що отримав позитивну відповідь.

Режисер додав, що вже на першій зустрічі Алла Пугачова початку "тягнути на себе ковдру" і проявляти ініціативу у відносинах.

Примадонна сіла за рояль і стала пародіювати популярних музикантів. Потім Стефанович покликав зацікавила його співачку на побачення в популярний на той час ресторан "Сосновий бір", в якому він простягнув їй записну книжку нібито з автографами відомих людей.

Наступний вчинок по-справжньому ошелешив Стефановича.

"Вона взяла ніж, розрізала палець, видавила краплю крові і написала: "Це кров Алли Пугачової. Визначте на дозвіллі мою групу". Довелося визначити групу, а потім на ній одружитися…", - ділиться спогадами режисер.

Раніше ми повідомляли про те, що примадонна Алла Пугачова пішла на крайнощі і відмовилася виступати перед росіянами на Новий рік.

Цю інформацію у коментарі журналістам підтвердила представник примадонни Олена Чупракова. За її словами, Алла Пугачова не буде в цьому році виступати на новорічних "вогниках".

"Алла Борисівна не буде співати в "новорічних вогниках", - підкреслила Чупракова у спілкуванні з журналістами, але причину такого рішення примадонни вона не назвала.

Варто відзначити, що російська примадонна в 2019 році і без "новорічних вогників" брала участь у кількох великих проектах – ювілейний концерт, телевізійні зйомки для Першого каналу, вихід картини "Той самий концерт".

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