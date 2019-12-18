Примадонна сразу начала "тянуть на себя одеяло"

Бывший муж примадонны Аллы Пугачевой раскрыл одну из тайн их брака

Об этом режиссер Александр Стефанович рассказал в комментарии журналистам, передает КП.

Как известно, Александр Стефанович был вторым супругом Пугачевой и в браке они прожили с 1977 по 1980 год.

Звезда кинематографа вспоминает, что ему однажды позвонил поэт Леонид Дербенев. Он сказал, что у него есть очень талантливая певица, но в ее жизни все идет наперекосяк, и попросил ей как-нибудь помочь. Стефанович, в свою очередь, поинтересовался, симпатичная ли она, на что получил положительный ответ.

Режиссер добавил, что уже на первой встрече Алла Пугачева начала "тянуть на себя одеяло" и проявлять инициативу в отношениях.

Примадонна села за рояль и стала пародировать популярных музыкантов. Затем Стефанович позвал заинтересовавшую его певицу на свидание в популярный на то время ресторан "Сосновый бор", в котором он протянул ей записную книжку якобы с автографами известных людей.

Следующий поступок по-настоящему ошарашил Стефановича.

"Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: "Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу". Пришлось группу определить, а потом на ней жениться…", - делится воспоминаниями режиссер.

Ранее мы сообщали о том, что примадонна Алла Пугачева пошла на крайности и отказалась выступать перед россиянами на Новый год.

Эту информацию в комментарии журналистам подтвердила представитель примадонны Елена Чупракова. По ее словам, Алла Пугачева не будет в этом году выступать на новогодних "огоньках".

"Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках", - подчеркнула Чупракова в общении с журналистами, но причину подобного решения примадонны она не назвала.

Стоит отметить, что российская примадонна в 2019 году и без "новогодних огоньков" принимала участие в нескольких больших проектах – юбилейный концерт, телевизионные съемки для Первого канала, выход картины "Тот самый концерт".

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