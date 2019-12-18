Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників особистим знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Каменських є любителькою показати відверті фото, на яких вона з радістю демонструє струнку фігуру. Відпочинок на теплому узбережжі у відкритому купальному костюмі, провокаційні пози, відверті, а місцями навіть викликають кадри – все це є в архіві Каменських.

Так, на одному з пікантних фото зірка також підігріла інтерес до своєї персони улюбленим чином - опублікувала досить «гаряче» фото. Зірка похвалилася формами без одягу на відпочинку. При цьому артистка позувала сидячи на гойдалках з мокрими волоссям.

«Жінка – це не тільки красивий макіяж, манікюр-ідеальний, стильний образ і зачіска💁🏻‍♀ Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з нею😌 Жінка - це єднання з природою. Іноді ти повинна залишитися наодинці з собою, своїми почуттями й тілом, щоб почути свій внутрішній голос🤫 Прислухатися до себе, почути свій внутрішній світ 🌍 Як часто ви прислухаєтеся до свого тіла і інтуїції?🥰 #woman #beauty #balance 📸 «, – написала Каменських.

Ось що пишуть користувачі:

«Красивий задній бампер💦», «Не соромно таке робити», «Настя, була про тебе кращої думки!», «Да 🔥🔥🔥🔥🔥дуже важливо чути і відчувати себе 🤗», «Красиво фотка🔥», «Спекотно сьогодні в Мексиці😋🔥🔥🔥», «попа як у Кім🔥🔥🔥», «Молодець, так тримати. Потрібно більше оголення!!!!».

Також на своїй сторінці в розділі Сторі зірка показала себе в незвичайному і блискучому образі. Артистка опублікувала фото, на якому позує в чорному платті з глибоким декольте і об'ємними рукавами, виконаними з сітки. Доповнила свій образ Настя великої прозорої маскою в тон сукні, що закриває практично все обличчя. Також на її обличчі яскравий макіяж.

В такому образі зірка вирішила відвідати вечірки «Ніч химер» разом зі своїм чоловіком.

У цілому вбрання справив враження на багатьох, адже вона присвятила ідеальною фігурою в оригінальному сукня з прозорими вставками чорного кольору з відкритими плечима від бренду своєї кращої подруги, дизайнера Анни Завгородньої-Андрійчук.

Нагадаємо, Каменських показала, як розважається у Мексиці в сміливому вбранні.

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