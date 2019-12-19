Гімнастка показала, яка у неї відмінна розтяжка

Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками", Анна Різатдінова, здивувала користувачів мережі цікавою фотографією

Зірка з'явилася в спортивному, обтягуючому костюмі і кросівках, пише Рoliteka.net. Анна зробила собі хвостик. Увагу підписників привернуло те, що Різатдінова розтягнулася стоячи в шпагаті - дівчина підняла ногу вище своєї голови.

На цьому фото прекрасно все - неперевершена розтяжка, ідеальна фігура і пронизливий погляд зірки.

"Всякий раз, коли ви відчуваєте себе погано, просто пам'ятайте, що #cocacola продавала тільки 25 пляшок в перший рік", - написала Анна.

За годину пост гімнастки зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Тобі так зручно їздити в трамваї! Менше місця займаєш😂", "Захват і натхнення ❤️", "Я теж так хочу 😭😭😭😭", "О, дякую, дуже хороша мотивація", "Ого", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Анна постала в блакитному платті, що відкриває її красиву спинку, поясок ідеально підкреслив її тонку талію.

Ганна яскраво посміхається і виглядає щасливою.

"Під Новий рік мрії збуваються ✨!...", - написала Різатдінова.

Лише за 15 хвилин пост зірки отримав понад 1000 лайків та багато коментарів.

Також днями Анна в спортивному одязі виконала складний акробатичний елемент. Вона стала на руки, при цьому задерла одну ногу вгору, а другою дістала до підлоги.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Реабілітувалася за фото, а то перед цим розчарувала...", "Клас, а на руках вмієш ходити", "Гарна, ух", "Ти красуня", "Ну, класна".

Нагадаємо також, що Ганна опублікувала фото, на якому вона сидить у машині за кермом. На ній тільки нижня еротична білизна і блискучий піджак. Фото було зроблено для популярного чоловічого журналу.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Просто бомба", "Буде модний фотосет", "І у мене тільки Ух ти..... вирвалося. Красиво.", "Красуня,обалденная дівчина!".

Раніше повідомлялося, що член журі Влад Яма повідомив - перемоги в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" була гідна саме Ганна Різатдінова.

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