Скандально відома російська телеведуча Дана Борисова розповіла про свої непрості стосунки з дочкою Поліною

Дана розповіла, що за останні 5 років стосунки у неї з дочкою сильно погіршилися і поділилася історією, як дівчинка порізала її одяг, пишуть російські СМИ.

«Я віддала багато непотрібної одягу своєму батькові і зведеній сестрі, а Поліна вирішила, що її речі мама теж віддала родичам», - каже ведуча.

Це обурило дівчинку, вона схопила ножиці і знищила улюблені речі Борисової.

«Потім Поліна намочила водою книгу, яку я пишу і яку мені потрібно здати до цих вихідних, — продовжила Дана. Я пишу від руки, у зошит, і ось все там вымокло так, що читати не можна. Поліна, мабуть, злякалася того, що зробила, і просто викинула цей зошит. Уявляєте? І при цьому я все одно не кричу на неї, мовчу, просто з нею не розмовляю, бо сил вже немає».

Зараз Поліну у Дани Борисової забрав батько. Однак знаменитість зовсім не сумує по доньці.

«Не сумую! Напевно, буду сумувати, коли пройде тиждень або 10 днів. Але поки у мене гарний настрій, я сьогодні села, спокійно писала книгу, ніхто не заважав, ніхто не говорив, що я займаюся дурницями. Не сумую!», - каже вона.

Дана припустила, що її дочка сильно розпещена і розповіла одну історію, яка сталася в Криму.

«Привезла її в Крим, а вона каже – не хочу в цю смітник, хочу за кордон, Нью-Йорк, Лондон! Розумієте, гарне абсолютно не цінує. Тому – не сумую. Зараз ось хочу скоріше дописати книгу…», - зазначила вона.

Раніше ми повідомляли, що Скандальна російська телеведуча Дана Борисова, яка в 2017 році приїжджала в окупований Крим і називала його «російським», днями приїхала в Київ на зйомки шоу.

Вона розповіла, що їхала поїздом і не зіткнулася ні з якими проблемами при проходженні митниці. Пізніше ведуча поділилася в соцмережах фотографією з української столиці.



"Їй всього чотири місяці. Але Мішель — вона все для мене! Я її дуже люблю. Цей шпіц — диво! А дочка гостро реагує, каже, що я собаку більше люблю, ніж її.", - додала Борисова про нову собаці, яку забрала дочку.

Нагадаємо, відома ведуча після побиття помирилася з донькою

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