Скандально известная российская телеведущая Дана Борисова рассказала о своих непростых отношения с дочерью Полиной

Дана рассказала, что за последние 5 лет отношения у нее с дочкой сильно ухудшились и поделилась историей, как девочка порезала ее одежду, пишут российские СМИ.

«Я отдала много ненужной одежды своему отцу и сводной сестре, а Полина решила, что и ее вещи мама тоже отдала родственникам», - говорит ведущая.

Это возмутило девочку, она схватила ножницы и уничтожила любимые вещи Борисовой.

«Потом Полина намочила водой книгу, которую я пишу и которую мне нужно сдать до этих выходных, — продолжила Дана. — Я пишу от руки, в тетрадку, и вот все там вымокло так, что читать нельзя. Полина, видимо, испугалась того, что сделала, и просто выкинула эту тетрадку. Представляете? И при этом я все равно не кричу на нее, молчу, просто с ней не разговариваю, потому что сил уже нет».

Сейчас Полину у Даны Борисовой забрал отец. Однако знаменитость совсем не скучает по дочери.

«Не скучаю! Наверное, буду скучать, когда пройдет неделя или 10 дней. Но пока у меня хорошее настроение, я сегодня села, спокойно писала книгу, никто не мешал, никто не говорил, что я занимаюсь ерундой. Не скучаю!», - говорит она.

Дана предположила, что ее дочь сильно избалованная и рассказала одну историю, которая случилась в Крыму.

«Привезла ее в Крым, а она говорит – не хочу в эту помойку, хочу за границу, в Нью-Йорк, в Лондон! Понимаете, хорошее не ценит совершенно. Поэтому – не скучаю. Сейчас вот хочу поскорее дописать книгу…», - отметила она.

Ранее мы сообщали, что Скандальная российская телеведущая Дана Борисова, которая в 2017 году приезжала в оккупированный Крым и называла его «российским», на днях приехала в Киев на съемки шоу.

Она рассказала, что ехала поездом и не столкнулась ни с какими проблемами при прохождении таможни. Позже ведущая поделилась в соцсетях фотографией из украинской столицы.



"Ей всего четыре месяца. Но Мишель — она все для меня! Я ее безумно люблю. Этот шпиц — чудо! А дочь остро реагирует, говорит, что я собаку больше люблю, чем ее.", - добавила Борисова о новой собаке, которую забрала дочь.

Напомним, известная ведущая после избиения помирилась с дочкой

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