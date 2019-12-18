Актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи в серіалі "Свати", захопила шанувальників свіжим фото

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася фотографією, зробленою в салоні краси.

фото 66-річна актриса демонструє нову зачіску, макіяж і манікюр.

«Друзі, всім гарного вечора», - лаконічно підписала знімок актриса.

Тим часом захоплені шанувальники не пройшли повз і закидали свою улюбленицю компліментами і лайками. Менше ніж за добу знімок набрав понад 13 тисяч відміток «мені подобається».

Передплатники не поскупилися на похвали: «Валюша,ви прекрасні, дивитися вас одне задоволення ви моя землячка», «Доброго і вам Тетяна вечора улюблена актриса 💖🌹💖», «Обожнюю Вас шалено, Ви така класна,справжня, рідна і проста зрозуміла», «Хороша....Ой як хороша... Обожнюю Вас❤️❤️», «Красиво з цією зачіскою!!!», « Виглядаєте супер».

Раніше ми писали, що Кравченко приголомшила історією про свого колишнього чоловіка і батька.

За словами "Валюхи", її батько був справжнім сибіряком. Вона передала історію зі слів матері. Одного разу, коли батькові Тані було 28 років, його схопили співробітники КДБ. Чоловіка сильно побили і кинули в яму до ведмедя-"людожерів". Якого ж було здивування правоохоронців, коли на ранок вони виявили, що звірюка мертвий, а її батько живий. Мати описувала Тані поєдинок так: батько однією рукою вдарив ведмедя прямо в зуби, в яких отблескивала місяць, а інший став його душити.

Актриса зазначила, що не знає чи правдива ця історія, але саме так їй розповідала мати.

за Причиною, чому Кравченко згадала жах з батьком і ведмедем, стала інша історія - то, як вона сама зіткнулася з жорстокістю. Як відомо, Таню бив другий чоловік Дмитро Гербачевский, якому вона народила єдину дочку. Актриса розповіла, коли він в черговий раз ні з того ні з сього став бити її по голові, вона налякала, що може його вбити.

Нагадаємо, зйомки "Сватів-7" завершилися фатальним: молитви не допомогли.

Також Politeka писала, що "Сваты" опинилися під загрозою закриття: зовнішність головного героя жахнула.