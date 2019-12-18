Актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в сериале "Сваты", восхитила поклонников свежим фото

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась фотографией, сделанной в салоне красоты.

На фото 66-летняя актриса демонстрирует новую прическу, макияж и маникюр.

«Друзья, всем хорошего вечера», - лаконично подписала снимок актриса.

Тем временем восторженные поклонники не прошли мимо и забросали свою любимицу комплиментами и лайками. Меньше чем за сутки снимок набрал свыше 13 тысяч отметок «мне нравится».

Подписчики не поскупились на похвалы: «Валюша,вы прекрасны, смотреть вас одно удовольствие вы моя землячка», «Доброго и вам Татьяна вечера любимая актриса 💖🌹💖», «Обожаю Вас безумно, Вы такая классная,настоящая, родная и простая понятная», «Хороша....Ой как хороша... Обожаю Вас❤️❤️», «Красиво с этой причёской!!!», « Выглядите супер».

Ранее мы писали, что Кравченко ошеломила историей о своем бывшем муже и отце.

По словам "Валюхи", ее отец был настоящим сибиряком. Она передала историю со слов матери. Однажды, когда отцу Тани было 28 лет, его схватили сотрудники КГБ. Мужчину сильно избили и кинули в яму к медведю-"людоеду". Какого же было удивление силовиков, когда на утро они обнаружили, что зверюга мертв, а ее отец жив. Мать описывала Тане поединок так: отец одной рукой ударил медведя прямо в зубы, в которых отблескивала луна, а другой стал его душить.

Актриса отметила, что не знает правдивая ли эта история, но именно так ей рассказывала мать.

Причиной, почему Кравченко вспомнила жуть с отцом и медведем, стала другая история - то, как она сама столкнулась с жестокостью. Как известно, Таню избивал второй супруг Дмитрий Гербачевский, которому она родила единственную дочь. Актриса рассказала, когда он в очередной раз ни с того ни с сего стал бить ее по голове, она припугнула, что может его убить.

Напомним, съемки "Сватов-7" завершились фатальным: молитвы не помогли.

Также Politeka писала, что "Сваты" оказались под угрозой закрытия: внешность главного героя ужаснула.