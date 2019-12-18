По всій Росії триває грандіозний флешмоб "Юля – заслужена!" про присвоєння цього звання Юлії Началовой

Тисячі шанувальників покійної співачки сподіваються, що будуть почуті президентом Володимиром Путіним і він незабаром підпише указ про присвоєння НачаловІй почесного звання посмертно, про це повідомляє Politeka.net.

Не залишилася осторонь і Азіза. Вона хоче, що б її приклад наслідували й інші зірки.

"Заслужена артистка Російської Федерації". Проживи Нічлава трохи довше, напевно стала б і "НародноЮ", а може, і Героєм Росії... Але в життя були свої плани." - коментує свої дії Азіза.

У самої Азізи ніяких звань і титулів немає. Однак, вона вважає, що Началова гідна цього звання, як ніхто інший.

Зауважимо, що навіть кума Юлії Лариса Доліна у цьому благородному флешмобі не взяла участь, пояснивши: "Підтримую цю ідею? Не знаю, це дуже непросте питання". А тут стороння людина так перейнялася, підтримала..."

От не зрозуміло, навіщо Началовій такий титул посмерно, та й люди мистецтва вже давно жартують над подібними "регаліями".

Нагадаємо також, нова трагедія захлеснула рідних покійної російської співачки Юлії Началової. У батька артистки виявили рак, повідомляють російські ЗМІ.

З дня смерті артистки пройшло три місяці, але вбиті горем батьки все ще не можуть оговтатися.

Для того, щоб впоратися з трагедією, Віктор і Таїсія Началови звернулися до психологів і вирушили на лікування до Ізраїлю.

Під час обстеження медики виявили у Віктора Началова пухлину кишечника.

В ефірі російського ток-шоу “Пусть говорят” батько загиблої співачки розповів, що після смерті дочки його здоров’я дало сильний збій, але він зміг впоратися з хворобою завдяки тому, що вчасно виявили і звернулися до фахівців.

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Нагадаємо, дочку Началової тепер виховує батько і його нова сім’я: “Віра проти”.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Началової не витримав звинувачень і зірвався: «Не вам мене вчити життя».

Також Politeka писала, що піар-директор Началової вперше вийшла в світ після смерті співачки.