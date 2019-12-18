Щурячі почища атакували Наташу Корольову

На дачі відомої співачки в підмосковному Крекшине влаштувалися щури, про це пише «Собеседник».

Будинок аевица побудувала ще в часи, коли була одружена Ігорем Ніколаєвим. З тих пір вона регулярно відпочиває на улюбленій дачі влітку, взимку зрідка.

Раптом у Наталиної сусідки по дачі померли всі члени сім'ї. Жінка вбита горем почала пити і перестала викидати з хати сміття. У підсумку весь будинок заполонили щурі. Кількість гризунів здивувало навіть співробітників санепідемстанції: вони давно з таким не стикалися.

Королева злякалася, що щури проберуться і на її ділянку, і вчасно відреагувала розставила по периметру спеціальні пастки. Незабаром навалу було зупинено.

Корольова з гумором поставилася до ситуації, розцінивши появі гризунів як подарунок до нового року Щура.

А ось з приводу сусідки Наташа сказала так: "А от за свою сусідку я дуже переживаю. Така хороша сім'я та раз! В один момент все було знищено. І вона залишилася одна разом з пацюками".

Нагадаємо, 49-річний чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко, більш відомий як стриптизер Тарзан, поділився у соцмережі пікантним знімком

Він опублікував фото, на якому разом з трьома артистами зі свого «Тарзан-шоу» позує в костюмах Діда Мороза на голе тіло. Причинне місце всі четверо прикривають подарунковими пакунками.

«Який Новий рік без шампанського, мандаринів і ТАРЗАН ШОУ», – він підписав фото.

Раніше ми писали, що «розбір польотів» російська співачка Королева влаштували своєму не менш зоряному чоловіку Сергію Глушко.

«Тарзан» вирішив пожартувати - чоловік виклав в мережі нове відверте, і, місцями, огидне фото.

49-річний Тарзан приголомшив публіку несподіваним знімком – на кадрі м'язистий колись красень перетворився в товстуна, та ще й в одних трусах. Знаменитий артист використовував фоторедактор, і до «пишного тіла» «приробив» свою голову.

Вигляд чоловіка взагалі не влаштував його дружину Наташу Корольову. Співачка жартома присоромила його.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці

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