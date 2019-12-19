Дружина українського співака Сергія Бабкіна, актриса Сніжана, опублікувала пікантне фото в своєму Instagram

На знімку дівчина постала оголена, пише Рoliteka.net. До того ж на фото Сніжана перебувала в цікавому положенні - вагітною своїм не так давно народженним малюком.

В пості актриса поділилася, що їх з чоловіком дитині виповнилося півроку, а ще в першу ніч у пологовому будинку була записана пісня "ЛИС".

"Ми вперше лежали втрьох - Я, Сергійко і наш єЛИСейчик👼🏻 Стали приходити рядки, дуже швидко, Сергій тільки встигав їх записувати. Це ВІН нам приніс цю пісню!! Наш Ангел - Єлисей‼️", - написала Сніжана.

Майже за 20 хвилин пост зірки зібрав приблизно 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Хай росте великий!🔥😍😍", "Прекрасна💭", "Вітаю!!!!)🔥", "По волоссю не сумуєте?)", "Так гарно", "Пісня чудова💖👍", "Як Вам добре з довгим волоссям, русалонька", "Яка ніжність", "Вав🔥", "Сніжана, ти прекрасна", "Фото неймовірне!!!!!💣💣", "Дуже красиво і приємно дивитися, радує очі. 😀", "Як це зворушливо 😌🙏🏻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Бабкіна опублікувала знімок в Instagram, де позує, по всій видимості, в нижній білизні. Поряд з голим торсом стоїть чоловік. Сергій широко посміхається.

Образ Сніжани завершують незвична прикраса на шиї і яскрава помада.

В пості дружина співака подякувала всім, хто прийшов і хто збирається на прем'єру вистави "ALICE IN WONDERLAND", в якому грають Бабкіни.

Раніше повідомлялося, що Сніжана Бабкіна опублікувала у своєму Instagram-акаунті провокаційне фото. На ньому дружина відомого співака Сергія Бабкіна зображена на тлі білої стіни. Жінка гола, але прикрила груди двома великими лимонами, які тримає в руках.

«🍋исцеЛИМый ЛИМоновий Ліміт🍋 Є у вас що сказати мені з частинкою -ЛІМ-? Проявіть кмітливість😉👇🏻», – так підписала сміливий знімок мати трьох дітей.

Нагадаємо також, що деякий час тому Сніжана Бабкіна похвалилася фотографією своїх трьох нащадків. Знімок жінка виклала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Бабкіна розбурхала мережа відвертою фотосесією.

Також Politeka писала, що вагітна дружина Бабкіна показала, як колись вінчалась.