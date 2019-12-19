Жена украинского певца Сергея Бабкина, актриса Снежана, опубликовала пикантное фото в своем Инстаграм

На снимке девушка предстала обнаженная, пишет Рoliteka.net. К тому же на фото Снежана находилась в интересном положении - беременной своим не так давно родившемся малышом.

В посте актриса поделилась, что их с мужем малышу исполнилось полгода, а еще в первую ночь в роддоме была записана песня "ЛИС".

"Мы впервые лежали втроем - Я, Сережа и наш еЛИСейчик👼🏻 Стали приходить строки, очень быстро, Сережа только успевал их записывать. Это ОН нам принес эту песню!! Наш Ангел- Елисей‼️", - написала Снежана.

Почти за 20 минут пост звезды собрал примерно 3000 лайков и много комментариев.

"Пусть растет большой!🔥😍😍", "Прекрасная💭", "Поздравляю!!!!)🔥", "По волосам не скучаете?)", "Так красиво", "Песня замечательная💖👍", "Как Вам хорошо с длинными волосами, русалочка", "Какая нежность", "Вав🔥", "Снежа, ты прекрасна", "Фото невероятное!!!!!💣💣", "Очень красиво, и приятно смотреть, радует глаза. 😀", "Как это трогательно 😌🙏🏻", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Бабкина опубликовала снимок в Инстаграм, где позирует, по всей видимости, в нижнем белье. Рядом с голым торсом стоит муж. Сергей широко улыбается.

Образ Снежаны завершают необычное украшение на шее и яркая помада.

В посте супруга певца поблагодарила всех, кто пришел и кто собирается на премьеру спектакля "ALICE IN WONDERLAND", в котором играют Бабкины.

Ранее сообщалось, что Снежана Бабкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте провокационное фото. На нем супруга известного певца Сергея Бабкина запечатлена на фоне белой стены. Женщина обнажена, но грудь прикрыла двум большими лимонами, которые держит в руках.

«🍋исцеЛИМый ЛИМоновый ЛИМит🍋 Есть у вас, что сказать мне с частичкой -ЛИМ-? Проявите смекалку😉👇🏻», – так подписала смелый снимок мать троих детей.

Напомним также, что некоторое время назад Снежана Бабкина похвасталась фотографией своих трех отпрысков. Снимок женщина выложила на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

Как сообщала Politeka, беременная жена Бабкина взбудоражила сеть откровенной фотосессией.

Также Politeka писала, что беременная жена Бабкина показала, как когда-то венчалась.