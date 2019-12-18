Ведуча показала себе і свої принади

Ведуча шоу Х-фактор Даша Трегубова виклала в мережу провакаційні фото

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фотопідбірку власних фото у відвертому вбранні, про це повідомляє Politeka.net.

Красуня з'явилася в сміливій сукні з глибоким декольте. У такому вигляді її можна було побачити під час третього прямого ефіру Х-фактора.

Що тут скажеш, Даші є що показати.

Плаття відмінно підійшло до іміджу Трегубової, зірка виглядала розкішно.

Підписники почали ативно коментувати Дашині фотографії: "Ви дуже шикарна і красива😍😍😍", " Ві найкраще, що було в третьому ефірі!!! 😘Плачу за Ромаксіками😭😭😭", " Даша шикарно виглядаєте,корони не вистачає на голові.", "Даша, відкрила інстру, а тут така краса!)) дуже! Дуже красива))) ❤️", " Хочете правду? Без сукні краще)) А якщо серйозно, сказати що ви прекрасні - це стати як всі, це не мій варіант.Ви красива, безумовно.. але краса в очах дивиться, я намагаюся дивитися глубже!"

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Настя Каменських показала виступ з "Х-Фактора", де вона виконала свій хіт Elefante.

Настя на цей раз для виступу обрала дуже відвертий чорно білий комбінезон. Каменських танцювала і співала, а в цей час судді "Х-Фактора" насолоджувалися музикою. Український співак Андрій Данилко плескав, а Оля Полякова, українська виконавиця, підтанцьовували і заводила зал. Не залишився осторонь і Ігор Кондратюк, відомий український телеведучий.

"Була рада виступити на шоу "Х-Фактор" і подарувати вам мій супер-хіт Elefante. Спасибі вам величезне, що ви танцювали разом зі мною, насолоджувалися музикою, запальними латиноамериканськими ритмами та улюбленою сопілкою.", - написала Каменських.

Думка фанатів про пісню розділилося:

"Всі мої учні співають і танцюють під цей хіт! Хитає!", "Набір слів, з кривляниями", "Боже.. повна дичину", "Клас!!! Дуже круто! Незвично, яскраво!", "Супер виступ)", "Добре, що я вчасно вимкнула звук, щоб не почути ЦЕ".

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