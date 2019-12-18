Відомий співак Микола Басков не боїться найсміливіших питань: він зважився розкрити багато таємниць.

Натуральний блондин розповів: "Я займався любов'ю по телефону та відеозв'язку, – зізнався співак, – повторював все, що побачив у відео для дорослих, приміряв жіноча білизна, задовольняв себе в готелі, здійснював щось непристойне заради кар'єри", про це повідомляє Politeka.net.

Микола Басков повідомив, що навіть зробив собі модну інтимну стрижку. Але послугами стиліста для цього не користувався і перукаря додому не викликав. "Сам колупав там щось", – відверто повідомив артист у програмі "Було-не було" в ефірі "Love радіо".

Залишається тільки захоплюватися розкутістю білявого принца російської естради.

Раніше ми повідомляли, що Басков своєю витівкою в літаку зненацька захопив співачку Ані Лорак.

Він потривожив її, коли вона спала на борту літака. На обличчі Кароліни були окуляри для сну, а сама вона натягнула ковдру до підборіддя. До речі, навпроти розташувався її новий бойфренд, саунд-продюсер Єгор Гліб, з яким вона роз'їжджає по гастролях. Спокійно відпочити парочці не вдалося, так як втрутився Басков. Співак виник раптово поруч з Лорак і нахилився зі словами "А хто тут у нас?" Лорак однак не дуже зніяковіла від цього "вторгнення" і навіть послала повітряний поцілунок, а потім підняла ковдру. Нагадаємо, Басков випустив свого "тигра" з штанів прямо на сцені А ще Politeka писала, що Ані Лорак вивалила все своє «добро» в глибокому декольте Також Politeka повідомляла, що "коханець" Лорак показав відверті кадри з донькою

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