Популярна в Україні співачка Тіна Кароль показалась публіці в білизняному варіанті сукні і прочинила "завісу таємниці" щодо своїх планів на майбутнє
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.
На новому опублікованому фото солодкоголоса Кароль анонсує презентацію авторського продукту. Продукт, зрозуміло, відноситься до галузевих - все про красу, косметику і щодо догляду за собою. Зокрема, Тіна Кароль вже зовсім скоро представить аромат "Tina" by Tina Karol.
На промо фотосеті артистка сидить у ефектній позі - вона трохи зверхньо поглядає в камеру, на обличчі незмінні атрибути образу вітчизняної поп-діви - червона помада, невеликі стрілки на повіках; волосся укладене все тою й ж хвилею.
Але найцікавіше на знімках - це те, що артистка засвітила відкрите тіло, зокрема, стрункі ніжки, плечі, також видно обриси її грудей і талії. Більш того, Кароль застигла в ефектній позі, розставивши і трохи підігнувши ноги.
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Шанувальники зірки в захваті від побаченого і пишуть на адресу творчої натури і просто прекрасної жінки масу компліментів.
Нагадаємо також, новорічна прем'єра «Ніч суперхітів» «вмістила» 26 найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу. Виступлять MONATIK, DZIDZIO, MARUV, TAYANNA та інші – коміки, танцюристи, співаки і співачки. Серед них такі відомі імена, як Тіна Кароль, Джамала, Юрій Горбунов, Володимир Остапчук, «Время и Стекло», Настя Каменських, Наталя Могилевська, Катерина Кухар.
Так Тіна Кароль – як завжди – обрала класику. Червона корсетна сукня і укладання «хвилею» дуже личать співачці, така собі місіс Клаус. Поруч, у тій же класиці, але дещо ретро, здалася співачка Юлія Саніна – її сукня повністю усипана білими пір'ям. Джамала підхопила тренд «з пернатими» акцентами і постала перед публікою в білому абсолютно дивовижному вбранні.
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