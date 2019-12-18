Артистку називають однією з найбільш тендітних і жіночних красунь України

Популярна в Україні співачка Тіна Кароль показалась публіці в білизняному варіанті сукні і прочинила "завісу таємниці" щодо своїх планів на майбутнє

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

На новому опублікованому фото солодкоголоса Кароль анонсує презентацію авторського продукту. Продукт, зрозуміло, відноситься до галузевих - все про красу, косметику і щодо догляду за собою. Зокрема, Тіна Кароль вже зовсім скоро представить аромат "Tina" by Tina Karol.

На промо фотосеті артистка сидить у ефектній позі - вона трохи зверхньо поглядає в камеру, на обличчі незмінні атрибути образу вітчизняної поп-діви - червона помада, невеликі стрілки на повіках; волосся укладене все тою й ж хвилею.

Але найцікавіше на знімках - це те, що артистка засвітила відкрите тіло, зокрема, стрункі ніжки, плечі, також видно обриси її грудей і талії. Більш того, Кароль застигла в ефектній позі, розставивши і трохи підігнувши ноги.

Шанувальники зірки в захваті від побаченого і пишуть на адресу творчої натури і просто прекрасної жінки масу компліментів.

Нагадаємо також, новорічна прем'єра «Ніч суперхітів» «вмістила» 26 найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу. Виступлять MONATIK, DZIDZIO, MARUV, TAYANNA та інші – коміки, танцюристи, співаки і співачки. Серед них такі відомі імена, як Тіна Кароль, Джамала, Юрій Горбунов, Володимир Остапчук, «Время и Стекло», Настя Каменських, Наталя Могилевська, Катерина Кухар.

Так Тіна Кароль – як завжди – обрала класику. Червона корсетна сукня і укладання «хвилею» дуже личать співачці, така собі місіс Клаус. Поруч, у тій же класиці, але дещо ретро, здалася співачка Юлія Саніна – її сукня повністю усипана білими пір'ям. Джамала підхопила тренд «з пернатими» акцентами і постала перед публікою в білому абсолютно дивовижному вбранні.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережу відвертим образом

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті