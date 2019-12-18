Артистку называют одной из самых хрупких и женственных красавиц страны

Популярная в Украине певица Тина Кароль показалась публике в бельевом варианте платья и приоткрыла "занавес тайны" относительно своих планов на будущее

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

На новом опубликованном фото сладкоголосая Кароль анонсирует презентацию авторского продукта. Продукт, разумеется, относится к отраслевым - все о красоте, косметике и уходе за собой. В частности, Тина Кароль уже свосем скоро представит аромат "Tina" by Tina Karol.

На промо фотосэте артистка сидит в привлекающей позе - она немного высокомерно поглядывает в камеру, на лице несменные атрибуты образа отечественной поп-дивы - алая помада, небольшие стрелки на веках; волосы уложены все то й же волной.

Но самое примечательное на снимках - это то, что артистка засветила открытое тело, в частности, стройные ножки, плечи, также видны очертания ее груди и талия. Более того, Кароль застыла в эффектной позе, расставив и немного подогнув ноги.

Поклонники звезды в восторге от увиденного и пишут в адрес творческой натуры и просто прекрасной женщины массу комплиментов.

Напомним также, новогодняя премьера «Ніч суперхітів» «вместила» 26 самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса. Выступят MONATIK, DZIDZIO, MARUV, TAYANNA и другие – комики, танцоры, певцы и певицы. Среди них такие известнейшие имена, как Тина Кароль, Джамала, Юрий Горбунов, Владимир Остапчук, «Время и Стекло», Настя Каменских, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар.

Так Тина Кароль – как всегда – выбрала классику. Красное корсетное платье и укладка «волной» очень идут певице, эдакая миссис Клаус. Рядом, в той же классике, но несколько более ретро, показалась певица Юлия Санина – ее платье полностью усыпано белыми перьями. Джамала подхватила тренд «с пернатыми» акцентами и предстала перед публикой в белом совершенно порясающем наряде.

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