Інцидент стався на очах у мільйонів глядачів

Олена Кравець з проекту «Квартал 95» їдко помстилася примі-балерині Катерині Кухар прямо на сцені

Як повідомляє Politeka, інцидент стався під час зйомок «Жіночого Кварталу».

Так, Кухар брала участь в одному з номерів, яку Кравець нібито запросила до верстата, щоб продемонструвати свою хореографію і розтяжку. При цьому Кравець не забула пригадати їй все, що чула під час танцювального шоу «Танці з зірками».

«Ваш танець, Катя, нагадав мені моє дитинство, як я стояла і дивилася на курку-гриль. Так от, навіть курка була цікавіше, там хоча б скоринка змінювалася»,- зазначила вона.

В той же час сама Кухар пізніше розповіла, як поставилася до витівки Кравець.

«Я – суддя на міжнародних танцювальних фестивалях, в шоу "Танці з зірками", в "Лізі Сміху"… Іноді навіть на вулиці люди просять розсудити їх. Але "Жіночий квартал" підніс мені сюрприз і влаштував гумористичний батл – це для мене абсолютно новий досвід. Дуже вдячна дівчатам з "Жіночого Кварталу" за їх гарний настрій, позитивну атмосферу і чудове почуття гумору», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, прима-балерина і член журі струм «Танці з зірками» Катерина Кухар похвалилася формами в облягаючому одязі. Знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Так, опублікованому знімку Кухар позує в облягаючому одязі, який ефектно підкреслює її апетитні форми.

Уточнимо, що доповнює образ лише елегантні сережки, а також зібране в зачіску волосся. Однак українці не змогли висловитися про вбранні кумира, оскільки фото Кухар опублікувала в Stories.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" приголомшила жарким фото в одному боді: "Богиня!"

Як Politeka повідомляла в тому, що Кухар з «Танців з зірками» зізналася, як розслабляється з чоловіком: «Переживала, що не зможу…»

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" приголомшила гарячими фото з красенем-чоловіком: "Ось це пристрасть!"