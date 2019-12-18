У мережі з'явилося фото, як чоловік російської співачки Христини Асмус сходив у кіно з іншою

Як повідомляє Politeka, про це розповіла сама Наталя Іонова, більш відома як Глюкоза, у себе на Instagram.

«Який же крутий фільм ми вчора подивилися ;) Мок'юментарі - конкретний гон, але все по-серйозному )) моє улюблене! Дякуємо за цього героя, Гарюня! Едуард Суворий. Наша любов! Дивитися всім», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що знімок спровокувала справжню бурю емоцій з боку користувачів мережі.

«Асмус постаріла», «Гарік бігом додому там крісті чекає», «Де Асмус??», «Класна парсека», «Частенько біля неї трешся))) дружина не ревнує?», «Ех як же там дружина Гаріка зараз?», «Наставив роги дружині», «Гарік,одружуйся!», «Чітка пара ви, як не крути», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, фото актриси Христини Асмус дуже порадувало її шанувальників, разом з тим, когось і засмутило

Актриса з'явилася в "легеньке" напівпрозорій сукні мерехтливої кольору, з укладанням та макіяжем. Дівчина демонструвала свою тендітну фігуру і якісь парфуми або туалетну воду і міркувала про плани на Новий рік:

«Які в кого плани на Новий рік? 🎄✨ Я з тих людей, які зрозуміють це мінімум 30-го грудня ))) Але швидше за все, ми з сім'єю будемо вдома ☺❄», - написала вона і додала:

«Яке бажання однозначно є у вас на 2020-й? Я, наприклад, хочу, щоб всі хейтеры світу були щасливі 😂»

Деякі шанувальники відзначили, що молода дружина коміка Гаріка Харламова виглядає чудово - вона природна, і не "борщит" з косметикою, інші ж вирішили, що актриса схудла, і ця худоба їй зовсім не йде.

Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».

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