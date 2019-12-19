Фільм примадонни Алли Пугачової не заслуговує уваги з боку шанувальників

Таку думку в коментарі журналістам озвучив музичний критик Сергій Сосєдов, передає ФАН.

Так, експерт різко висловився про творчість російської примадонни і розніс її останній фільм "Той самий концерт", який зібрав у прокаті 30 мільйонів.

Також Сергій Сосєдов в різкій формі пояснив, чому не збирається дивитися фільм Алли Пугачової.

"Я кіно не дивився і дивитися не буду. Мені нецікаво, тому що таке можна зробити з будь-яким артистом. Це не концерт, це зібраний за номерами фільм — там зібрали виступи з концертів, потім записали в студії звук і так далі. Це все пазли. Коли таке збирають, виходить нісенітниця", - пояснив він свою точку зору.

Відомий критик також засумнівався в якості музичних композицій, які присутні в картині, що зібрала в прокаті нібито 30 мільйонів рублів.

"Вона не в тій формі, щоб співати, хоча мені говорили, що були хороші пісні, але я їх не чув. Мені досить "гопнических" пісень типу "не вчи мене жити" або там "копієчку на телогреечку" — це гопник співає. Таке непристойно співати в 70 років. Мені цього достатньо матеріалу, щоб не ходити на цей фільм. Може, вона й заспівала щось хороше, але я не вірю їй як художник", — емоційно резюмував експерт Сергій Сосєдов.

Раніше ми повідомляли про те, що колишній чоловік Алли Пугачової розкрив одну з таємниць примадонни. Відомий режисер Олександр Стефанович згадав, як на першій зустрічі Пугачова початку "тягнути на себе ковдру" і проявляти ініціативу у відносинах.

А один із вчинків режисера і зовсім приголомшив.

"Вона взяла ніж, розрізала палець, видавила краплю крові і написала: "Це кров Алли Пугачової. Визначте на дозвіллі мою групу". Довелося визначити групу, а потім на ній одружитися…", - резюмував він.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

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