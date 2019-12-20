Колишній чоловік зірки через багато років розкрив правду про те, яка примадонна

Колишній чоловік російської співачки Алли Пугачової, режисер Олександр Стефанович, розповів про характер співачки

Багато років тому режисер почав зйомки фільму "Рецитал", в якому планував зняти примадонну. Проте в перший же день на майданчику стався скандал - Пугачова посварилася з другим режисером. Тоді ще молода зірка розірвала пальто на літній жінці, пише Комсомольська правда.

Після цього група відмовилася працювати з Аллою Борисівною. Тоді директор "Мосфільму" вирішив поміняти актрису, пригрозивши Стефановичу, що він "залишиться на вулиці", якщо фільму не буде.

Після цього Стефанович разом зі сценаристом Бородянським поїхав до Ялти, з метою умовити зніматися Софію Ротару. Остання відмовилася, адже боялася чуток про те, що вона "підсиділа" Пугачову.

Тоді Бородянський запропонував написати інший сценарій і Ротару погодилася.

Нагадаємо, Стефанович розповів, що одного разу йому зателефонував поет Леонід Дербеньов. Останній сказав, що у нього є дуже талановита співачка, Алла Пугачова, але в її житті все йде шкереберть, і попросив їй як-небудь допомогти.

Стефанович, в свою чергу, поцікавився, чи симпатична вона, на що отримав позитивну відповідь.

На зустрічі Пугачова взяла ніж, порізала палець, видавила краплю крові і написала: "Це кров Алли Пугачової. Визначте на дозвіллі мою групу".

Раніше ми писали, що примадонна не буде радувати глядачів у новорічну ніч. Пугачова не буде в цьому році виступати на новорічних "вогниках".

Варто відзначити, що російська примадонна в 2019 році і без "новорічних вогників" брала участь у кількох великих проектах – ювілейний концерт, телевізійні зйомки для Першого каналу, вихід картини "Той самий концерт".

Раніше повідомлялося, що шоумен Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, любить проводити час з дітьми і ділитися з шанувальниками милими сімейними кадрами.

На цей раз Галкін виклав у своєму мікроблозі в Instagram відео з шестирічними Гаррі і Лізою, коли малюки були зайняті творчістю. Дівчинка вирізала з серветок сніжинки, а її братик малював.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав: "в таких образах..."

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