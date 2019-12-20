Колишній чоловік російської співачки Алли Пугачової, режисер Олександр Стефанович, розповів про характер співачки
Багато років тому режисер почав зйомки фільму "Рецитал", в якому планував зняти примадонну. Проте в перший же день на майданчику стався скандал - Пугачова посварилася з другим режисером. Тоді ще молода зірка розірвала пальто на літній жінці, пише Комсомольська правда.
Після цього група відмовилася працювати з Аллою Борисівною. Тоді директор "Мосфільму" вирішив поміняти актрису, пригрозивши Стефановичу, що він "залишиться на вулиці", якщо фільму не буде.
Після цього Стефанович разом зі сценаристом Бородянським поїхав до Ялти, з метою умовити зніматися Софію Ротару. Остання відмовилася, адже боялася чуток про те, що вона "підсиділа" Пугачову.
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Тоді Бородянський запропонував написати інший сценарій і Ротару погодилася.
Нагадаємо, Стефанович розповів, що одного разу йому зателефонував поет Леонід Дербеньов. Останній сказав, що у нього є дуже талановита співачка, Алла Пугачова, але в її житті все йде шкереберть, і попросив їй як-небудь допомогти.
Стефанович, в свою чергу, поцікавився, чи симпатична вона, на що отримав позитивну відповідь.
На зустрічі Пугачова взяла ніж, порізала палець, видавила краплю крові і написала: "Це кров Алли Пугачової. Визначте на дозвіллі мою групу".
Раніше ми писали, що примадонна не буде радувати глядачів у новорічну ніч. Пугачова не буде в цьому році виступати на новорічних "вогниках".
Варто відзначити, що російська примадонна в 2019 році і без "новорічних вогників" брала участь у кількох великих проектах – ювілейний концерт, телевізійні зйомки для Першого каналу, вихід картини "Той самий концерт".
Раніше повідомлялося, що шоумен Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, любить проводити час з дітьми і ділитися з шанувальниками милими сімейними кадрами.
На цей раз Галкін виклав у своєму мікроблозі в Instagram відео з шестирічними Гаррі і Лізою, коли малюки були зайняті творчістю. Дівчинка вирізала з серветок сніжинки, а її братик малював.
Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав: "в таких образах..."
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