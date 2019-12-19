Наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка телеведуча Елена-Крістіна Лебідь показала нові фото зі своїм коханим

Як передає Politeka.net, знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

Фотографії пара очевидно зробила в фотобудке після спільного перегляду фільму "Ножі наголо". В описі Лебідь тезисно написала про свої враження від кінокартини.

Як повідомляє Олена-Крістіна, фільм їй сподобався своєю легкістю і акторським складом. За її словами, дві з половиною години перегляду акторської гри Деніела Крейга пройшли непомітно. Також, вона помітила сюжет фільму та його несподівану розв'язку.

Знімки з Розенко телеведуча зробила в характерному для них стилі, корчачи кумедні гримаси. Цим вони схожі і приваблюють численних передплатників.

«Так виглядає справжня любов», «Ви такі милі, а особливо мені подобаються що прості без понтів, ви гармонируете один одному», «Ви з ним дуже схожі», - захоплюються парою в коментарях користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка телеведуча Олена-Крістіна Лебідь спантеличила несподіваним чином.

«Грудень, +6, міні-спідниця - так просто свято якесь, а не зима», - написала вона.

Зазначимо, знімок, який ведуча опублікувала в Instagram викликав несподівану реакцію. Користувачам мережі вона нагадала клоуна, який є символом відомої мережі ресторанів швидкого харчування.

«Вибачте, але в цьому вбранні ви схожі на Рональда Макдональда», - написали в коментарях.

Олена-Христина не залишила цю репліку без відповіді.

«Да не питання😂 Але краще, щоб на себе саму😉», - добродушно написала вона.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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