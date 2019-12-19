Наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка телеведуча Елена-Крістіна Лебідь показала нові фото зі своїм коханим
Як передає Politeka.net, знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)
Фотографії пара очевидно зробила в фотобудке після спільного перегляду фільму "Ножі наголо". В описі Лебідь тезисно написала про свої враження від кінокартини.
Як повідомляє Олена-Крістіна, фільм їй сподобався своєю легкістю і акторським складом. За її словами, дві з половиною години перегляду акторської гри Деніела Крейга пройшли непомітно. Також, вона помітила сюжет фільму та його несподівану розв'язку.
Пишногруда екс-солістка «Серебро» ледве втримала своє «добро» в купальнику: кадри зводять з розуму
Тіна Кароль спустила сукню і показала розкішні форми у сміливій позі: "це треба бачити"
Долар 19: в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні
Зірка «Величного століття» блиснула пружним тілом у прозорій сукні: «не фігура, а мрія»
Знімки з Розенко телеведуча зробила в характерному для них стилі, корчачи кумедні гримаси. Цим вони схожі і приваблюють численних передплатників.
«Так виглядає справжня любов», «Ви такі милі, а особливо мені подобаються що прості без понтів, ви гармонируете один одному», «Ви з ним дуже схожі», - захоплюються парою в коментарях користувачі мережі.
Раніше повідомлялося, що наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка телеведуча Олена-Крістіна Лебідь спантеличила несподіваним чином.
«Грудень, +6, міні-спідниця - так просто свято якесь, а не зима», - написала вона.
Зазначимо, знімок, який ведуча опублікувала в Instagram викликав несподівану реакцію. Користувачам мережі вона нагадала клоуна, який є символом відомої мережі ресторанів швидкого харчування.
«Вибачте, але в цьому вбранні ви схожі на Рональда Макдональда», - написали в коментарях.
Олена-Христина не залишила цю репліку без відповіді.
«Да не питання😂 Але краще, щоб на себе саму😉», - добродушно написала вона.
Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».
Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимних фото з Розенко: «прямо посеред вулиці…».
Також Politeka писала про те, що наречена Розенко показала, як розважається в машині: «висунула язик і…».