Зірка показала на серії знімків, як розважалася на своєму святі в честь дня народження

Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Артистці виповнилося 37 років, і вона вирішила представити серію жарких кадрів, що її демонструють пишні груди.

На фото видно, що Ганна дуже щаслива і задоволена, а її бордове плаття вигідно підкреслило пишні форми і фігуру в цілому. Зірка обіймалася з гостями і станцювала романтичний танець з молодим коханим.

Після в соціальній Мережі Instagram артистка представила серію чорно-білих фото з основної частини святкування. На яскравих кадрах зірка показала, як насолоджувалася музикою і смачним тортом.

«Сьогодні я віддала фотографії до друку. Пам'ятаєте, як у минулому, давним давно, ми чіпали їх руками, передавали з рук у руки.

Я зустрічала одних людей, які принципово проти фотографій. Вони хочуть, щоб все залишалося лише в пам'яті. Не впевнена, що я готова до цього.)

Дякуємо за фото @palshkov 💥💥💥💥💥 У мене залишилося остання серія. Показувати?», – пише Ганна під новим постом.

Ось що відповіли користувачі:

«апетитні ніжки», «А де Варда?», «Так а де на фото astiselfmade? Вона ж була на твоєму ін», «Звичайно 😍», «Завжди друкую...Як годиться за альбомами расскладываю. Нехай зберігаються там,так надійніше 😁», «Звичайно всі показуй 😍😍😍😍», «Які фото класні🙌👍👍👍😘», «Of course))😍😍😍😂😂😂», «По фото видно що було весело👍».

До цього Седокова показала серію фото з яскравого концерту – презентації альбому. На заході Ганна зустрілася з колегами, друзями і товаришами. Співачка із задоволенням позувала в стриманому вбранні, хоча і з глибоким декольте.

Акуратний макіяж підкреслив форми зірки, а макіяж зробив артистку помітно молодше.

«Це була неймовірна зустріч друзів, повна любові, затишку і щастя. Дякую, що були зі мною на презентації альбому #PROlubov ❤ . Так високо-високо, що ми назвали її «Три метри над рівнем неба». Напевно, вона такою і була, надихаючу. Адже любов окриляє і підносить тебе на найбільшу висоту. Спасибі всім, хто був причетний до цього свята 🙏🏼», – пише Ганна, зазначивши всіх колег, яких хотіла б подякувати.

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