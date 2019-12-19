Микола Басков не стримав себе в гостях у Максима Галкіна на шоу "Музыкалити"

В Ютуб-програмі в словесній дуелі опонентом Баскова став блогер-виконавець Моргенштерн. В ході суперечки Басков вийшов з себе і обматюкав молодого музиканта. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Народний артист Росії розкритикував молодіжну музику в цілому і Моргенштерна зокрема за нерозуміння сенсу буття. Микола Басков авторитетно заявив, що мета життя – "любов до всього".

Повчання від старшого колеги молодому співакові не сподобалися, і він пригрозив росії.

"Жди дисс завтра", – попередив Моргенштерн. Басков не розгубився і зазначив, що всі міжхребетні диски у нього на місці. "Поки", – огризнувся блогер.

Після такої зухвалості Микола Басков вирішити зробити хід конем і нагадати про своїх регаліях. Зробив він це в грубій формі. "Ти не забувай, я народний артист Чечні, так що сильно не ***", – звернувся до суперника співак.

Випуск активно коментують у мережі.

«Подивилася. Хотілося помитися. Невже наша молодь такі виродки?! На Баскова з Галкіним приємно дивитися, слухати. А у того відморозка один мат з рота ллється», «Що це зараз було?», «Фу, який противний хлопець. Невже тепер буде така Музика, скільки матюків...», «У мене була істерика! 😂», «Аллу Борисівну покличте, заради всього святого )) з Бузової!», «Я начебто не стара, трохи старше Алішера. Але чот мені соромно за нього. Всі його поведінка і мова якийсь іспанський сором. Розумію Баскова», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Басков випустив свого "тигра" з штанів прямо на сцені.

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