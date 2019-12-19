Популярна співачка Тіна Кароль представила новий кадр із стильної і чуттєвої фотосесії в новому іміджі
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.
Фріске з'явилася перед весіллям Шепелєва: приголомшливе фото
Головне за ніч: переворот з курсом валют, новий податок для українців і переговори Путіна з Макроном
Зірка «Величного століття» блиснула пружним тілом у прозорій сукні: «не фігура, а мрія»
Підопічна Потапа влаштувала брудні танці з двома чоловіками, кадри облетіли мережу: «Як соковито!»
В цей раз співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. Одним з найстильніших знімків, доповнених рекламою нових парфумів, артистка поділилася сьогодні, виставивши напоказ її яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а також саме тіло в пікатній позі.
Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду – як відомо, Кароль не є прихильницею пікантних і викликають образів.
«Красуня!!! Зірка!!! Парфуми будуть стійкі ?», «Хат Тіна💥💥💥», «Зустрінемось завтра, моя неймовірна!)❤️😘», «Вааау😍», «Я просто🤤🤤🤤 таю 🔥💛💛😍», «З кожним днем сюрприз все крутіше і крутіше! Що до Нового року буде?😅🤭😘», «Парфум - народна назва: "КриштаЛЕВА ТіН"», «Повітря наповнений легким блогуаханием від Тіни», «Тіна,ну ти шо таке на ніч виставляти😍@», «У мене пропав дар мови😻😻😻 Занадто🔥🔥🔥», – пишуть шанувальники під постом.
«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат. На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. Ніжний, приємний шлейф немов творчість Тіни Кароль полонить і відразу робить вас щирою прихильницею аромату», – йдеться на сторінці Тіни.
При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. Знаю, як створювати пісні, а парфуми - це мелодія душі. Я подумала, що мій перший аромат буде легким, солодким і пробуджує свідомість! Кокетство в моді», – наголосила Кароль.
Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим чином
Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом
Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті