Наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка телеведуча Олена-Кристина Лебідь опублікувала новий знімок в компанії колег

Як завжди, дуже яскрава дівчина виразно виділялася серед знімальної групи, пише Рoliteka.net. Олена наділа курточку з квітковим принтом, бордові джинси і білі кросівки. Дівчина встала посередині серйозних колег, широко посміхаючись.

"Коли Святий Миколай приніс у подарунок зйомку в 7 ранку: група щаслива🥳 Я в печалі 🤣🤣🤣 Всіх зі святом!🥳 🍭🍬 🎄🎄🎄", - написала зірка.

Майже за годину пост зірки зібрав понад 2500 лайків.

"Ахах, взаємно)😂😁☺️", "Чудово", "У групи дуже приховані емоції😂😂😂.І вас зі святом!😉", "У групи щастя на обличчях!!!🤣🤣🤣 А ви... звичайно... як завжди у великій печалі!!😥🤣🤣🤣🤩🤩🤩🤩👍👍👍👍 Ви космос!!", "Зі святом 😂👍😇❤️", "По моєму в сумі той хлопець у синій куртці))))) та і в червоній теж))))) а ви щасливі і у мопса все під контролем!)))) 👍", "А собачка то яка щаслива 😂", "😂вас ніби прифотошопили на це фото", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, Олена-Христина показала нові фото зі своїм коханим.

Знімки пара очевидно зробила в фотобудці після спільного перегляду фільму "Ножі наголо". В описі Лебідь тезисно написала про свої враження від кінокартини.

Як повідомляє Олена-Крістіна, фільм їй сподобався своєю легкістю і акторським складом. За її словами, два з половиною години перегляду акторської гри Деніела Крейга пройшли непомітно. Також, вона помітила сюжет фільму та його несподівану розв'язку.

Раніше ми писали, що Олена-Крістіна Лебідь нещодавно поскаржилася, що в Києві +11. Вона запропонувала шукати купальники.

На фото телеведуча в сукні з відкритими плечима. Христина обрала цей раз яскравий макіяж. Можна помітити, що Лебідь на знімку без білизни.

Раніше ми писали, що теледіва, яка любить блищати не тільки на блакитних екранах, але також охоче ділиться подробицями свого життя в соціальних мережах, показала нове фото.

«Вибачте, але в цьому вбранні ви схожі на Рональда Макдональда», - написали в коментарях.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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