Молодший брат герцогині Кембриджської, Джеймс Міддлтон, разом зі своєю нареченою Алізе Тевено були запрошені на вечірку, організовану принцесою Йоркською Беатріс

Парочку застукали папараці, які злили кадр в мережу, передає Politeka.net. Так, 32-річний Джеймс постав в стильному образі: вузьких синіх джинсах, піджаку чорного кольору з білим шарфом в сіру смужку, який обмотав навколо шиї. Його 30-річна наречена здивувала вбранням: на ній світлі брюки з незвичайним принтом коричнево-зеленого кольору, чорного кольору блуза і такого ж кольору, довге пальто. Доповненням до образу стали великі сірі сережки-кільця з вкрапленням жовтого кольору і коричневий шкіряний рюкзак.

Зазначимо, принцеса Беатріс влаштувала вечірку з нагоди заручин з Едоардо Мапеллі-Моцці.

Джеймс Міддлтон у жовтні цього року в своєму Instagram офіційно оголосив про те, що одружується із француженкою Алізе.

«Вона сказала oui... Наш секрет розкритий, але ми щасливі поділитися цією новиною», - написав він. І опублікував фото зісвоєю нареченою, на пальці якої видно обручку з сапфіром.

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорюють жест Кейт Міддлтон, яким вона відштовхнула принца Вільяма. Так, з'явилися кадри різдвяного кулінарного шоу на каналі BBC з участю герцогів Кембриджських. В один з моментів принц Вільям потягнувся рукою і ледь встиг торкнутися плеча Кейт, як вона грубо відштовхнула його. Після цього багато хто припустив, що між ними пробігла чорна кішка і стали вже будувати здогади, через що могла статися сварка.

Проте пізніше в зарубіжних ЗМІ з'явився коментар таємничого джерела, близького до королівської сім'ї, який пояснив, що насправді сталося між герцогами. Виявилося, причиною "холодності" Кейт є всього лише слідування традиціям. Так як вони готуються стати королем і королевою, їм не належить надміру проявляти свої почуття на публіці - це стосується і доторків один до одного.

Джерело акцентує увагу, що Кейт і принц Вільям щасливі у шлюбі як і раніше.

Нагадаємо, що стало відомо, мова тіла Кейт Міддлтон видав страшну таємницю: "ненавидять один одного"

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