Младший брат герцогини Кембриджской, Джеймс Миддлтон, вместе со своей невестой Ализе Тевено были приглашены на вечеринку, организованную принцессой Йоркской Беатрис

Парочку засекли папарации, которые слили кадр в сеть, передает Politeka.net. Так, 32-летний Джеймс предстал в стильном образе: узких синих джинсах, пиджаке черного цвета с белым шарфом в серую полоску, который обмотал вокруг шеи. Его 30-летняя невеста удивила нарядом: на ней светлые брюки с необычным принтом коричнево-зеленого цвета, черного цвета блуза и такого же цвета длинное пальто. Дополнением к образу стали большие серые серьги-кольца с вкраплением желтого цвета и коричневый кожаный рюкзак.

Отметим, принцесса Беатрис закатила вечеринку по случаю помолвки с Эдоардо Мапелли-Моцци.

Джеймс Миддлтон в октябре этого года в своем Инстаграм официально объявил о том, что обручился с француженкой Ализе.

«Она сказала oui... Наш секрет раскрыт, но мы счастливы поделиться этой новостью», — написал он. И опубликовал фото со своей невестой, на пальце которой видно помолвочное кольцо с сапфиром.

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждают жест Кейт Миддлтон, которым она оттолкнула принца Уильяма. Так, появились кадры рождественского кулинарного шоу на канале BBC с участием герцогов Кембриджских. В один из моментов принц Уильям потянулся рукой и едва успел коснуться плеча Кейт, как она грубо оттолкнула его. После этого многие предположили, что между ними пробежала черная кошка и стали уже строить догадки, из-за чего могла произойти ссора.

Однако позднее в зарубежных СМИ появился комментарий таинственного источника, близкого к королевской семье, объяснившего, что на самом деле произошло между герцогами. Оказалось, причиной "холодности" Кейт является всего лишь следование традициям. Так как они готовятся стать королем и королевой, им не положено излишне проявлять свои чувства на публике - это касается и прикасаний друг к другу.

Источник акцентирует внимание, что Кейт и принц Уильям счастливы в браке по-прежнему.

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