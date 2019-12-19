Альбіна Джанабаєва з'явилася в компанії Меладзе на новорічному шоу і викликала серйозні суперечки в мережі

Звичайно ж, без пікантних нюансів не обійшлося. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram російської зірки.

На новому фото жінка красувалася на зйомках одного з новорічних шоу.

Нещодавно співачка і колишня солістка групи «ВІА-Гра» Альбіна Джанабаєва заявила в Instagram про свій відхід від продюсера Костянтина Меладзе. «Да, моя співпраця з Костянтином Меладзе припинено» — вона написала в соціальній мережі.

Вона підкреслила, що задоволена тими роками, які провела в команді Меладзе. Участь в групі «ВІА-Гра» дало їй цінний досвід, який вона пізніше використала у сольній кар'єрі. Все ж вийшли з лютого 2018 року пісні були зроблені в ході співпраці з продюсерською компанією.

А сьогодні Альбіна з'явилася в яскравому образі поруч з Меладзе під час зйомок новорічного шоу. Зірки виглядають дуже молодо і зовсім не засмучено. Проте, шанувальники, розбурхані новиною про розрив зірок, побачили зовсім іншу картину.

«🎼 Завжди любила Вгадай Мелодію! Дивіться якою компанією вгадували, вже скоро на @1t😉 Не пропустіть, буде весело😉😘 #музыканассвязала», – написала Джанабаєва під фото.

Ось що пишуть користувачі з приводу побаченого:

«Альбіна видно Валерій вас не любить, він плаче на концерті», - пише один з коментаторів. Сама Альбіна не залишилася осторонь: «@buta6064 думаєте я взяла його в заручники???».

Решта не були байдужі: «@buta6064 ахаха Валерій, моргніте, якщо над вами знущаються))))»,»@albinadzhanabaeva, Альбі не звертайте уваги на таких людей! Ви ідеальна пара, і у Вас все добре!!! Ви чарівні!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰💕😍😍😍😍😍😍😍😍», «@buta6064 Це тобі треба плакати! У кого що болить - той про те і говорить!Заставка у тебе - плямка, публікацій - нуль , передплатників - 3😄, підписок - 3😁, ні друзів ...недолбленная😄бачити», «@buta6064 По тобі плаче?🙈», «@buta6064 намагайтеся, намагайтеся)))) ви своїми абсурдними коментарями робите союз Альбіни та Валерія ще яскравіше і надійніше😁».

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