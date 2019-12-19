Альбина Джанабаева появилась в компании Меладзе на новогоднем шоу и вызвала серьезные споры в сети

Конечно же, без пикантных нюансов не обошлось. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram российской звезды.

На новом фото женщина красовалась на съемках одного из новогодних шоу.

Недавно певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила в Instagram о своем уходе от продюсера Константина Меладзе. «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено» — написала она в социальной сети.

Она подчеркнула, что довольна теми годами, которые провела в команде Меладзе. Участие в группе «ВИА Гра» дало ей ценный опыт, который она позднее использовала в сольной карьере. Все же вышедшие с февраля 2018 года песни были сделаны в ходе сотрудничества с продюсерской компанией.

А сегодня Альбина предстала в ярком образе рядом с Меладзе во время съемок новогоднего шоу. Звезды выглядят весьма молодо и совсем не огорченно. Однако, поклонники, взбудораженные новостью о расставании звезд, увидели совсем другую картину.

«🎼 Всегда любила Угадай Мелодию! Смотрите какой компанией угадывали, уже скоро на @1t😉 Не пропустите, будет весело😉😘 #музыканассвязала», – написала Джанабаева под фото.

Вот что пишут пользователи по поводу увиденного:

«Альбина видно же вас Валерий не любит, он плачет на концерте», - пишет один из комментаторов. Сама Альбина не осталась в стороне: «@buta6064 думаете я взяла его в заложники???».

Остальные не были также равнодушны: «@buta6064 ахаха Валерий, моргните, если над вами издеваются))))»,»@albinadzhanabaeva, Альби не обращайте внимания на не которых таких людей! Вы идеальная пара и у Вас всё хорошо!!! Вы прелестны!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰💕😍😍😍😍😍😍😍😍», «@buta6064 Это тебе надо плакать! У кого , что болит - тот о том и говорит!Заставка у тебя - плямка, публикаций - ноль , подписчиков- 3😄, подписок - 3😁, ни друзей ...недолбленная😄видать», «@buta6064 По тебе плачет?🙈», «@buta6064 старайтесь, старайтесь)))) вы своими абсурдными комментариями делаете союз Альбины и Валерия ещё ярче и надёжнее😁».

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