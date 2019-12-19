"В їх очах немає гніву..."

Герцоги Кембриджські разом з трьома своїми дітьми зробили дивовижне фото для вітальної різдвяної листівки в цьому році

Так, один з військовослужбовців ВПС, яким протегує Кейт Міддлтон, оприлюднив листівку раніше часу. Фото просочилося в соцмережі, передає Politeka.net з посиланням на публікації в Твіттері.

"У цьому році на різдвяній листівці сімейного будинку в Кембриджі зображені герцог і герцогиня Кембриджські з трьома дітьми, принцом Луї, принцесою Шарлоттою і принцом Джорджем на мотоциклі і колясці ❄️🎄", - йдеться у твіті.

В кадрі ми бачимо усміхнене сімейство: принц Вільям з однорічним Луї сидить на старому мотоциклі з коляскою, Кейт стоїть по праву руку від принца, а його старший 6-річний син Джордж - по ліву, 4-річна Шарлотта сидить у візку.

Зворушливе фото зібрало безліч коментарів. Люди захоплюються подружжям і їх прекрасними дітьми. Деякі порівнюють пару з герцогами Сасекськими, а деякі - дивуються - в кадрі, здається, панує сімейна ідилія, що дещо дивно на тлі останніх тривожних подій, що стосуються можливого розладу у стосунках Кейт і Вільяма.

"Вони виглядають дуже щасливими, в їх очах немає гніву, як у Гаррі і Меган" - "Гаррі і Меган завжди виглядають щасливими! І навіщо порівнювати? Чи є користь для порівняння?"

"Яка креативна новорічна листівка"

"Принцеса Діана була б дуже горда!"

"Казкове фото !!! Люблю той факт, що вони показують свої «справжні» особистості! З Різдвом!!"

"Я ЛЮБЛЮ ЇХ! Сім'я виглядає такою щасливою і веселою! Приголомшливі!"

Ми повідомляли, недавнє відео різдвяного кулінарного шоу каналу "Бі-Бі-Сі", учасниками якого стали герцоги Кембриджські, підірвало мережу. Коли принц Вільям простягнувся до Кейт і ледь доторкнувся до її плеча, та відштовхнула його руку. При цьому пара продовжила бесіду з ведучою, як ні в чому не бувало. Такий "холодний" жест Кейт багато хто оцінив, як явну загрозу шлюбу.

Проте пізніше в зарубіжних ЗМІ з посиланням на джерело, наближене до королівської сім'ї, з'явилася інформація, що пояснює дивну поведінку Кейт. Виявилося, герцогиня лише діяла згідно з традиціями. Так як їм з чоловіком належить стати королем і королевою, вони повинні дотримуватися дистанції й позбутися зайвої прояви симпатії один до одного на людях.

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