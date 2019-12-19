Герцоги Кембриджські разом з трьома своїми дітьми зробили дивовижне фото для вітальної різдвяної листівки в цьому році
Так, один з військовослужбовців ВПС, яким протегує Кейт Міддлтон, оприлюднив листівку раніше часу. Фото просочилося в соцмережі, передає Politeka.net з посиланням на публікації в Твіттері.
"У цьому році на різдвяній листівці сімейного будинку в Кембриджі зображені герцог і герцогиня Кембриджські з трьома дітьми, принцом Луї, принцесою Шарлоттою і принцом Джорджем на мотоциклі і колясці ❄️🎄", - йдеться у твіті.
В кадрі ми бачимо усміхнене сімейство: принц Вільям з однорічним Луї сидить на старому мотоциклі з коляскою, Кейт стоїть по праву руку від принца, а його старший 6-річний син Джордж - по ліву, 4-річна Шарлотта сидить у візку.
Тіна Кароль спустила сукню і показала розкішні форми у сміливій позі: "це треба бачити"
Лорак обтянулась в латексний костюм і вразила виглядом: "Навіщо косити під MARUV?"
Зірка «Величного століття» блиснула пружним тілом у прозорій сукні: «не фігура, а мрія»
Підопічна Потапа влаштувала брудні танці з двома чоловіками, кадри облетіли мережу: «Як соковито!»
Зворушливе фото зібрало безліч коментарів. Люди захоплюються подружжям і їх прекрасними дітьми. Деякі порівнюють пару з герцогами Сасекськими, а деякі - дивуються - в кадрі, здається, панує сімейна ідилія, що дещо дивно на тлі останніх тривожних подій, що стосуються можливого розладу у стосунках Кейт і Вільяма.
"Вони виглядають дуже щасливими, в їх очах немає гніву, як у Гаррі і Меган" - "Гаррі і Меган завжди виглядають щасливими! І навіщо порівнювати? Чи є користь для порівняння?"
"Яка креативна новорічна листівка"
"Принцеса Діана була б дуже горда!"
"Казкове фото !!! Люблю той факт, що вони показують свої «справжні» особистості! З Різдвом!!"
"Я ЛЮБЛЮ ЇХ! Сім'я виглядає такою щасливою і веселою! Приголомшливі!"
Ми повідомляли, недавнє відео різдвяного кулінарного шоу каналу "Бі-Бі-Сі", учасниками якого стали герцоги Кембриджські, підірвало мережу. Коли принц Вільям простягнувся до Кейт і ледь доторкнувся до її плеча, та відштовхнула його руку. При цьому пара продовжила бесіду з ведучою, як ні в чому не бувало. Такий "холодний" жест Кейт багато хто оцінив, як явну загрозу шлюбу.
Проте пізніше в зарубіжних ЗМІ з посиланням на джерело, наближене до королівської сім'ї, з'явилася інформація, що пояснює дивну поведінку Кейт. Виявилося, герцогиня лише діяла згідно з традиціями. Так як їм з чоловіком належить стати королем і королевою, вони повинні дотримуватися дистанції й позбутися зайвої прояви симпатії один до одного на людях.
Нагадаємо, що стало відомо, скільки заробила Меган Маркл до заміжжя з принцом Гаррі.
Як повідомляла Politeka, мова тіла Кейт Міддлтон видав страшну таємницю: "ненавидять один одного"
Також Politeka писала про те, що стоїть за лякаючим знаком Кейт Міддлтон, яка шарахнула від принца: скандальна правда