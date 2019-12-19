Популярна співачка Тіна Кароль представила новий кадр із стильної і чуттєвої фотосесії в новому іміджі

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

цього разу співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, який з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі.

Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару перших кадрів зі зйомок різдвяного шоу. Сама Тіна далеко не перший раз бере участь у зйомках святкового концерту. Цього разу Тіна навіть привернула до шоу своїх колег і готує серію виступів у Києві та Львові.

Співачка заявляє, що хоче проводити цей захід щороку, щоб зберегти для наступних поколінь українські традиції та показати красу колядок.

"У наш час люди втратили віру в чудо. Ми перестали ділитися своїм добром і любов'ю. Але диво – реально, традиції живі, і не тільки у вечір перед Різдвом. Вони супроводжують нас все життя, потрібно тільки відкрити свої очі і серце, дозволити добра увійти в свою душу. Я мрію, щоб цей концерт допоміг людям пронести вогонь добра в душі не тільки на Різдвяні свята, а і через все своє життя, адже це залежить лише від нас самих", – раніше розповіла артистка.

Ось що написали шанувальники під її новим постом:

«клас», «I Love You Tina 💓», «Kocham💝💝💝», «Красуня😘», «Обожнюю цей концерт я піду на твій концерт Тіна в цю неділю!🎄👏👏👏💜💜», «Красунечка💞🤗🌹», «Дуже гарна 💋», «Сама, сама! ❤️», «Красуня😍😘😘», «Красунечка!🌹».

Раніше артистка поділилася серією незвичайних кадрів. Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – йдеться на сторінці Тіни.

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