Популярная певица Тина Кароль представила новый кадр из стильной и чувственной фотосессии в новом имидже

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в разделе Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которое появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле.

Дело в том, что Тина решила показать пару первых кадров со съемок рождественского шоу. Сама Тина далеко не первый раз принимает участие в съемках праздничного концерта. В этот раз Тина даже привлекла к шоу своих коллег и готовит серию выступлений в Киеве и Львове.

Певица заявляет, что хочет проводить данное мероприятие каждый год, чтобы сохранить для следующих поколений украинские традиции и показать красоту колядок.

"В наше время люди потеряли веру в чудо. Мы перестали делиться своим добром и любовью. Но чудо – реально, традиции живы, и не только в вечер перед Рождеством. Они сопровождают нас всю жизнь, нужно только открыть свои глаза и сердце, позволить добру войти в свою душу. Я мечтаю, чтобы этот концерт помог людям пронести огонь добра в душе не только на Рождественские праздники, а и через всю свою жизнь, ведь это зависит только от нас самих", – ранее рассказала артистка.

Вот что написали поклонники под ее новым постом:

«класс», «I Love You Tina 💓», «Kocham💝💝💝», «Красавица😘», «Обожаю этот концерт я пойду на твой концерт Тина в это воскресенье!🎄👏👏👏💜💜», «Красунечка💞🤗🌹», «Дуже гарна 💋», «Самая, самая! ❤️», «Красуня😍😘😘», «Красунечка!🌹».

Ранее артистка поделилась серией необычных кадров. Кароль решила соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

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