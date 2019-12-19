Відома українська Тетяна Кравченко, яка живе і будує кар'єру в Росії, а також зіграла роль Валюхи в "Сватах", розповіла про популярності артистів

Кравченко зізналася, що ніколи не ставила перед собою надзавдань. Адже це дуже небезпечно, так як можна ніколи не дійти до поставленої мети. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я ніколи не ставила перед собою надзавдань, ніколи не бачила себе Офелією. Розумієте, це дуже небезпечна штука. Можна придумати ту чи іншу життя і просто не дістатися до визначеної висоти. Так буває і з акторами, і зі службовцями банку, і з будь-якими людьми, які потім вважають, що життя не вдалося, не склалася.", - написала Тетяна.

Валюха з "Сватів" додає, що у неї все добре. Її скрізь люблять і чекають, але артист повинен бути готовий і до того, що його все забудуть. Для Кравченко важливо здоров'я, щастя дочки і світ.

"А у мене все добре. Живу, працюю, їжджу з гастролями. Бачу, що люди мене чекають і люблять.

Артист повинен бути готовий як до популярності, так і до безвісності. Але тим, хто відчув смак слави в молодості, буває нелегко пережити спад кар'єри. Для мене, як для зрілої людини, важливі зовсім інші речі: здоров'я, щастя єдиної дочки, мир і спокій в душі.", - уклала знаменитість.

Раніше ми повідомляли, що Валюха з "Сватів" приголомшила зовнішнім виглядом.

У своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася фотографією, зробленою в салоні краси.

На фото 66-річна актриса демонструє нову зачіску, макіяж і манікюр.

«Друзі, всім гарного вечора», - лаконічно підписала знімок актриса.

Тим часом захоплені шанувальники не пройшли повз і закидали свою улюбленицю компліментами і лайками. Менше ніж за добу знімок набрав понад 13 тисяч відміток «мені подобається».

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