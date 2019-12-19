Известная украинская Татьяна Кравченко, которая живет и строит карьеру в России, а также сыгравшая роль Валюхи в "Сватах", рассказала о популярности артистов

Кравченко призналась, что никогда не ставила перед собой сверхзадач. Ведь это очень опасно, так как можно никогда не дойти до поставленной цели. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я никогда не ставила перед собой сверхзадач, никогда не видела себя Офелией. Понимаете, это очень опасная штука. Можно придумать ту или иную жизнь и просто не добраться до обозначенной высоты. Так бывает и с актерами, и со служащими банка, и с любыми людьми, которые потом считают, что жизнь не удалась, не сложилась.", - написала Татьяна.

Валюха из "Сватов" добавляет, что у нее все хорошо. Ее везде любят и ждут, но артист должен быть готов и к тому, что его все забудут. Для Кравченко важно здоровье, счастье дочери и мир.

"А у меня все хорошо. Живу, работаю, езжу с гастролями. Вижу, что люди меня ждут и любят.

Артист должен быть готов как к популярности, так и к безвестности. Но тем, кто испытал вкус славы в молодости, бывает нелегко пережить спад карьеры. Для меня, как для зрелого человека, важны совсем другие вещи: здоровье, счастье единственной дочери, мир и покой в душе.", - заключила знаменитость.

Ранее мы сообщали, что Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом.

В своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась фотографией, сделанной в салоне красоты.

На фото 66-летняя актриса демонстрирует новую прическу, макияж и маникюр.

«Друзья, всем хорошего вечера», - лаконично подписала снимок актриса.

Тем временем восторженные поклонники не прошли мимо и забросали свою любимицу комплиментами и лайками. Меньше чем за сутки снимок набрал свыше 13 тысяч отметок «мне нравится».

Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж

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