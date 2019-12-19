Відома українська співачка Анна Сєдокова похизувалася жарким чином

Артистка вирішила поговорити про свій вік. Вона розповіла, що їй вже виповнилося 37 років. Седокова незадоволена тим, що через три роки її почнуть засуджувати за відверті фото. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку дівчини.

"Я - Аня Седокова. Мені декілька днів тому виповнилося 37 а, значить, у мене тепер всього 3 роки, щоб публікувати такі фото без докорів громадських діячів?

А через три роки я що, гарбуз перетворюся? Як же мені набридли ці стереотипи, які роками завантажували в голови наших жінок", - написала Анна.

Дівчина не думає, що життя після тридцяти і розлучення закінчується. Ганна поскаржилася, що її називають старої жінки.

"Що в 30 років життя закінчується, що вона так само закінчується після розлучення, що без мужика життя немає... Хто взагалі це вирішує крім самої себе?

Ви не уявляєте, скільки разів я чула слово «стара» від увагу .. .. ІНШИХ жінок", - додала Седокова.

"Яка ж ти шикарна, просто Богиня", "У Собчак алергія на красивих", "Ви прекрасні Ганна, ні кого не слухайте. Всім би таку фігуру і тіло 37 років.", "У російському алфавіті немає букв, щоб описати твою красу.".

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Знаменита українська співачка Анна Сєдокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним виглядом.

Артистці виповнилося 37 років, і вона вирішила представити цикл вогняних кадрів, що її демонструють значну груди.

На фото видно, що Ганна дуже щаслива і задоволена, а її бордове плаття добре підкреслило пишні форми і фігуру в цілому. Артистка обіймалася з гостями і станцювала романтичний танець з молодим коханим.

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