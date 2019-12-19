Відома українська телеведуча Леся Нікітюк не привітала киян з першим снігом

Леся в цей раз позувала на вулиці. На ній були шкіряні штани і легка курточка. Під нею виднілася сорочка і, можливо, боді. Можна припустити, що Никитюк забула одягнути білизну. Образ вона доповнила стильною сумочкою і капелюхом. Про це пише Politeka.

"З першим снігом я вас привітаю пізніше. А всіх діток з Миколайчиком. Особливо мою маленьку. Сьогодні їй два рочки. На фото її немає, вона в сторіс", - написала Леся.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Ух, яка Леся", "Малятко", "Леся, красуня", "Ух, яка", "У Лесі є діти?", "Богиня", "Ти помітила як підкреслює колір очей твоя модна панама.. Клас".

Раніше ми повідомляли, що спокуслива Никитюк залишилася в одному піджаку, здивувавши заявою.

цього разу артистка справді зачарувала незвичайним виглядом.

Леся показала не тільки незвичайний кадр в образі зі сміливим декольте, але і дійсно унікальні і яскраві кадри, зняті під час зйомок шоу "Ле-маршрутка". Під час шоу Никитюк показала унікальні місця України, які варто дізнатися і де варто побувати кожному жителю країни.

Повідомлялося, що безсоромна Никитюк блиснула принадами в екстра-міні.

Так, телеведуча сидить на столі в екстра-міні плаття, яке ефектно підкреслює форми дівчини. При цьому видно не тільки груди, а й ідеальні ноги Никитюк.

Уточнимо, що доповнювали образ дівчини темні туфлі. Пізніше вона переодяглася в облягаючий рожевий наряд і позувала на дивані. Однак українці не змогли висловити свою думку про кумира, оскільки кадрами Никитюк поділилася в Stories. Також там відсутня функція лайків для знімка.

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