Рішення було винесено ще у 2018 році

Сім'я хворий на рак Анастасії Заворотнюк зіткнулася з новими проблемами

Про це пише видання Телепрограма.

За інформацією журналістів, судові пристави оголосили полювання на родичів російської актриси, поки вона в лікарні бореться з онкологією.

Повідомляється, що зіркова сім'я накопичила борги, які судові пристави вимагають погасити.

Відомо, що у матері Заворотнюк є борг за квартиру в розмірі майже 46 тисяч рублів. Платежі за житло перестали надходити саме в той момент, коли з'явилася перша інформація про тяжку хворобу "прекрасної няні".

Згідно з рішенням суду, жінка в обов'язковому порядку зобов'язана погасити заборгованість. Такий вердикт феміда винесла ще в 2018 році, але судові пристави оголосили полювання лише зараз.

Як відомо, ця квартира в Москві раніше була записана на актрису Анастасію Заворотнюк, але останні п'ять років офіційною власницею числиться її мати.

Раніше ми розповідали про зв'язок колишнього коханця Анастасії Заворотнюк з "Слугою народу". З'ясувалося, що актор Сергій Жигунов, який певний час крутив роман з "прекрасною нянею", займався піаром українського серіалу на території РФ.

Популярний серіал "Слуга народу", в якому головну роль зіграв президент України Володимир Зеленський, на заході представив режисер Олексій Кирющенко, з яким довго час дружить сам Сергій Жигунов.

Дозвіл на піар популярного серіалу в РФ артист отримав у творців багатосерійної картини.

Також ми розповідали про те, що популярний російський співак Данте несподівано заступився за Анастасію Заворотнюк. Він стверджує, що актрису під час боротьби з хворобою необхідно захистити від уваги суспільства, оскільки це негативно впливає на стан її здоров'я.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що молода дочка хвора на рак Заворотнюк показала несподіване фото зіркової матері.