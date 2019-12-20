Дієтолог розкрила секрет схуднення російської співачки Алли Пугачової

Лікар і подруга примадонни, Аліна Редель, розповіла, що примадонна перестала їсти солоне та солодке. Як зазначила фахівець, раз в тиждень артистка робить розвантажувальний день.

Інший дієтолог, Надя Шарк, припускає, що примадонна не їсть продукти з сіллю, пише kp.ru . В результаті вона струнка, у неї немає набряків і підтримується нормальний тиск.

За словами Шарк, працюя з клієнтами вона зауважила, що у багатьох в раціоні присутня слабосолона риба, або вони вживають суші з соєвим соусом, який досить солоний.

Тому, щоб схуднути, дієтолог рекомендує відмовитися від чіпсів, консервованих оливок/кукурудзи/горошку/квасолі, соусів, ковбас, сухариків, сирів, соків та інших продуктів, що містять сіль.

Нагадаємо, колишній чоловік Пугачової режисер Олександр Стефанович, розповів, як хотів зняти співачку у фільмі.

Багато років тому режисер почав зйомки фільму "Рецитал", в якому планував зняти примадонну. Проте в перший же день на майданчику стався скандал - Пугачова посварилася з другим режисером, розірвавши їй пальто. Після чого група відмовилася працювати з артисткою.

Тоді Стефанович звернувся до співачки Софії Ротару, для якої написали новий сценарій.

Раніше ми писали, що фільм примадонни Алли Пугачової не заслуговує уваги з боку шанувальників.

Таку думку в коментарі журналістам озвучив музичний критик Сергій Сосєдов.

Так, експерт різко висловився про творчість російської примадонни і розніс її останній фільм "Той самий концерт", який зібрав у прокаті 30 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Пугачова не буде радувати глядачів у новорічну ніч.

Цю інформацію у коментарі журналістам підтвердила представник примадонни Олена Чупракова.

За її словами, Алла Пугачова не буде в цьому році виступати на новорічних "вогниках".

Не варто забувати, що буквально два роки тому росіяни самі написали петицію з проханням "розбавити" новорічний ефір, який, на їхню думку, заполонила примадонна Алла Пугачова.

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