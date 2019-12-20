Диетолог раскрыла секрет похудения российской певицы Аллы Пугачевой

Врач и подруга примадонны, Алина Редель, рассказала, что примадонна перестала есть соленое и сладкое. Как отметила специалист, раз в неделю артистка делает разгрузочный день.

Другой диетолог, Надя Шарк, предполагает, что примадонна не ест продукты с солью, пишет kp.ru . В результате она стройная, у нее нет отеков и поддеживается нормальное давление.

По словам Шарк, работая с клиентами она заметила, что у многих в рационе присутствовала слабосоленая рыба, либо они употребляют суши с соевым соусом, который достаточно соленый.

Поэтому, чтобы похудеть, диетолог рекомендует отказаться от чипсов, консервированных оливок/кукурузы/горошка/фасоли, соусов, колбас, сухариков, сыров, соков и других продуктов, содержащих соль.

Напомним, бывший муж Пугачевой, режиссер Александр Стефанович, рассказал, как хотел снять певицу в фильме.

Много лет назад режиссер начал съемки фильма "Рецитал", в котором планировал снять примадонну. Однако в первый же день на площадке произошел скандал - Пугачева поссорилась со вторым режиссером, разорвав ей пальто. После чего группа отказалась работать с артисткой.

Тогда Стефанович обратился к певице Софии Ротару, для которой написали новый сценарий.

Ранее мы писали, что фильм примадонны Аллы Пугачевой не заслуживает внимания со стороны поклонников.

Подобное мнение в комментарии журналистам озвучил музыкальный критик Сергей Соседов.

Так, эксперт резко высказался о творчестве российской примадонне и разнес ее последний фильм "Тот самый концерт", который собрал в прокате 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что Пугачева не будет радовать зрителей в новогоднюю ночь.

Эту информацию в комментарии журналистам подтвердила представитель примадонны Елена Чупракова.

По ее словам, Алла Пугачева не будет в этом году выступать на новогодних "огоньках".

Не стоит забывать, что буквально два года назад россияне сами написали петицию с просьбой "разбавить" новогодний эфир, который, по их мнению, заполонила примадонна Алла Пугачева.

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